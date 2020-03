Na Tokio se těším už dva roky, říká česká medailová naděje. Vydržet musí ještě jeden

Celosvětová pandemie koronaviru silně promlouvá do mnoha odvětví společnosti a zasáhl i parasport. Dlouho vyhlížený vrchol sezony, tedy paralympijské hry v Tokiu, se v létě neuskuteční. Tento scénář musel přijmout i mistr světa ve střelbě Tomáš Pešek.

Český střelec ze vzduchové pistole zazářil především loni v říjnu v australském Sydney, kde se stal mistrem světa ve střelbě na deset metrů. Po skvělých výsledcích samozřejmě očekává, že ho budou pečlivě sledovat i trenéři jiných reprezentací.

"Určitě bych byl středem pozornosti," říká Pešek s úsměvem. "Je těžší se soustředit, když vím, že za mnou stojí hlouček lidí a dívá se, jestli zastřílím, nebo ne," doplňuje.

Pešek by nebyl jediným Čechem, který by v Tokiu usiloval o zisk medaile ve střelbě, loni na podzim se v Austrálii kvalifikoval i Jakub Kosek, který se tam umístil na čtrnáctém místě. Na paralympiádu si ale oba musí počkat až do roku 2021.

Kvůli pandemii přišli čeští střelci i o březnový Světový pohár v Al Ainu ve Spojených arabských emirátech. "Určitě to mrzí. Je to jeden z nejlepších turnajů v roce, očekávala se skvělá atmosféra, takže to je zklamání," komentuje Pešek zrušení akce.

Český reprezentant má ale v kalendáři i další podniky, které bude možná muset oželet. "V polovině května bychom měli odletět do Peru, ale neví se, jestli budeme moci vycestovat," krčí rameny. Následovat má mistrovství Evropy ve Slovinsku a v létě se měla konat i Grand Prix v Srbsku. Kolem těchto akcí panuje velká nejistota.

Současný nouzový stav způsobuje komplikace i v tréninku. "Venku je poměrně nevlídno, posilovny jsou zavřené, takže se připravuju především doma," popisuje Pešek. "Snažím se udržovat fyzičku i přes tyto podmínky, ale je to složité," dodává.

Český střelec se na paralympiádu do Tokia kvalifikoval již ve své první sezoně 2018. Na Světovém poháru ve Francii tehdy k překvapení všech bral bronz a ukázal světové scéně, že se s ním musí do budoucna počítat.

"Bezprostředně po závodu jsem ani netušil, co to pro mě znamená. Začalo mi to docházet po dvou třech dnech," vzpomíná Pešek na klání, kde si vstupenku do Tokia vybojoval.

Formu ovšem prokázal i na mistrovství Evropy v Srbsku v prosinci téhož roku. Odtud si odvezl kompletní sadu medailí. Není divu, že se po famozní sezoně stal handicapovaným sportovcem roku, navíc ovládl i kategorii nováček roku.

"Na Tokio se těším už druhý rok, takže ztráta je to veliká," říká Pešek o přesunutí paralympijských her. "Ale nedivím se tomu, protože zdraví je přednější," uzavírá.