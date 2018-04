Štíři jsou dál stoprocentní. Ostrava je však potrápila a s pomocí basketbalové legendy myslí výš

před 7 hodinami

V předposledním kole florbalové ligy vozíčkářů opět dominovali budějovičtí Štíři. Potrápila je pouze Ostrava. Tu posílila legenda českého basketbalu Rostislav Pohlmann. Ostravští se i s jeho pomocí pokusí zaútočit na horní příčky tabulky.

Praha - Hrálo se tehdy 3. ligové kolo ve Vyškově. Štíři České Budějovice vedli nad Wheel Wolf Sosnowiec 1:0. Avšak Marcin Batko dvěma trefami skóre otočil a zápas pro polský tým vyhrál. Štíří tak vyšli bodově naprázdno. Psal se 6. listopad 2016. Od té doby už se jim to v lize nestalo.

Budějovičtí tak už téměř rok a půl drží šňůru bez prohry v základní hrací době. A jelikož do 6. května letošního roku již žádný soutěžní zápas nesehrají, 18 měsíců bez prohry dosáhnou.

Zvlášť v aktuálním ročníku je to pro Štíry jízda hodná obhájců titulu. V 6. kole, které pro ně uzavřelo základní část, mohli hráči Českých Budějovic stvrdit svoji stoprocentní úspěšnost. A podařilo se. Ve třech závěrečných utkáních zvítězili za tři body. A tak v základní části nedarovali soupeřům ani bod. "Máme stabilní tým plný mladých kluků, i proto se nám tolik daří," těší Zbyňka Sýkoru ze Štírů, který zatím nasbíral 26 kanadských bodů.

Štíři v odehraném kole porazili SKV Praha 3:0. Branku Budějovickým nevstřelil ani tým BM&J New era, kterému obhájci nasázeli osm branek. Ještě předtím sympatickou statistiku Štírů ohrozil FBC ABAK Ostrava. Ostravští šli v úvodu utkání do vedení. Přetahovanou o výsledek nakonec 17 sekund před koncem ukončil Zbyněk Sýkora, který upravil skóre na 3:2 pro České Budějovice.

Přesto však Ostrava Štíry potrápila. "Zaskočili nás. My navíc míváme první zápasy slabší. Bylo to dramatické utkání, nakonec se nám ale podařilo těsně před koncem rozhodnout," hodnotí střelec vítězné branky.

"Budějovice nás tlačily na naší polovině a my jsme se snažili být nebezpeční z protiútoků. Škoda gólu v poslední minutě. Mohli jsme být jediní, kdo sebral Štírům body. Přesto to pro nás bylo velmi úspěšné kolo, které ukázalo, že se můžeme rovnat s těmi nejlepšími v lize," říká kapitán ostravských Miroslav Večeřa.

Jeho slova potvrzují další dva víkendové výsledky. Po neúspěchu se Štíry zdolala Ostrava 3:2 po nájezdech třetí tým tabulky SKV Praha a následně i druhý Tatran Střešovice výsledkem 5:1. Před posledním kolem základní části tak zaujala páté místo s malým bodovým odstupem na vyšší příčky.

Výraznou stopu v předposledním ligovém kole za sebou zanechal Rostislav Pohlmann v dresu Ostravy. Držitel diskařského zlata z letní paralympiády 2004 v Aténách ve třech utkáních třikrát skóroval a dvakrát u gólu asistoval.

Pohlmann posílil florbalisty Ostravy poté, co pro něj skončila sezóna basketbalu vozíčkářů. Téměř dvě dekády hájí barvy německého klubu ze Zwickau. Třiapadesátiletá legenda českého sportu handicapovaných je taktéž dlouhodobou oporou basketbalové reprezentace.

Na hře ostravského celku se příchod posily projevil. "Je to skvělý sportovec a pro nás obrovská posila. Hru znatelně oživil, a to florbal tři roky nehrál," pochvaloval si přírůstek do týmu kapitán Večeřa.

Pohlmannovu hru ocenil i Sýkora. Ostatně i on přihlížel tomu, jak basketbalista poslal po necelých dvou minutách hry Ostravu proti Štírům do vedení. "Dodal jim klid, pomohl s rozehrávkou i organizací hry. Jeho přítomnost na palubovce byla velmi znát," chválil.

Pohlmann by měl být Ostravě k dispozici v posledním kole základní části a také v utkáních play off. I díky jeho výraznému přínosu by si tým mohl za měsíc v Plzni vylepšit výchozí pozici do vyřazovacích bojů. V případě, že se zadaří, mohou Ostravští dosáhnout i na třetí místo.

"To by pro nás byl skutečný úspěch. Věřím tomu, že letos máme na medaili a chceme ji získat," dodává Miroslav Večeřa, který loni s Ostravou skončil pátý.