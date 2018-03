Basketbalisté na vozíku vybojovali na Euroligovém turnaji v Soluni třetí místo

před 43 minutami

Český tým basketbalistů na vozíku WBS Pardubice se v základním kole Euroligy skupiny B díky dvěma vyhraným a dvěma prohraným zápasům proti týmům z Řecka, Polska, Francie a Turecka umístil na třetím místě. Turnaj, jenž se konal v řecké Soluni, ocenil také českého hráče Tomáše Nevěčného, kterého zařadil do výběru pěti nejlepších.

Soluň - Po loňské finálové účasti přivezli čeští basketbalisté na vozíku další, byť menší, úspěch z Euroligového turnaje skupiny B. V základním kole, které se konalo v řecké Soluni, se basketbalistům WBS Pardubice podařilo díky dvěma výhrám obsadit třetí místo.

Skvělého osobního úspěchu se podařilo dosáhnout Tomáši Nevěčnému, který byl pořadateli vybrán mezi pět nejlepších All Stars hráčů turnaje: "Tak dal jsem pár košů, možná je zaujala i nějaká ta bojovnost a asistence, ale vlastně netuším, čím přesně jsem si to zasloužil, ale určitě si toho vážím," směje se devětadvacetiletý Tomáš, pro kterého je podle jeho slov každý zápas přínosem pro hráče i pro tým, ať již to je hra vítězná, nebo prohraná.

V Řecku se pardubickým dostalo od obojího stejnou měrou, ze čtyř zápasů první dva pro ně dopadly úspěšně a poslední dvojice se překlopila ve prospěch protihráče.

Turnaj otevřeli čeští basketbalisté na vozíku úspěšným zápasem s polským týmem IKS GTM Konstancin, který porazili poměrem 68:59. "Tento tým už tak trochu známe z předchozích turnajů, takže jsme trochu věděli, co od nich můžeme čekat. Přesto na nás trochu dopadla tíha prvního zápasu, takže to nakonec nebylo tak jednoznačné. Navíc tento tým získal dva nové hráče od našeho posledního společného střetnutí, takže to byl zas jiný zápas, než před těmi dvěma, třemi roky. Ale přesto se nám nakonec podařilo ho vyhrát," popisuje první vystoupení svého týmu v základním kole Euroligy skupiny B v Řecku.

Druhý zápas přinesl mnohem jednoznačnější výsledek, čeští basketbalisté dokázali přehrát domácí tým Megas Alexandros výsledným skóre 84:45. Pardubický celek se však nenechal ukonejšit rolí favorita, která mu byla v tomto zápase připisována, jak dokládá Tomáš Nevěčný: "Už během turnaje jsme pozorovali, jak tento tým hraje, takže jsme tušili, že to bude jeden z nejslabších článků, ale ke hře nelze takto přistupovat. Každý sportovec musí vědět, že zápas, ať již s jakýmkoli týmem, se nikdy sám nevyhraje, vždycky je zapotřebí zapojit veškerou možnou sílu a koncentraci a počítat s tím, že i slabý soupeř může překvapit. Takže úplně zadarmo to nebylo."

Po dvou úspěších přišly na řadu týmy, na které již východočeští i přes veškerou snahu bohužel nestačili. V případě utkání s francouzským týme CAPSAAA však hrálo určitou roli i štěstí a únava českých hráčů, kteří do Řecka dorazili v menším počtu sedmi hráčů. "První poločas se nám dařilo lépe, vedli jsme zhruba o 14 bodů, po poločase se nám však přestalo dařit, jim právě naopak, a ten zápas nakonec otočili. Mohlo to být zapříčiněný tím, že to byl třetí zápas ve dvou dnech, takže nějaká fyzická, psychická vyčerpanost určitě zapůsobila. Moc nám nepřidalo, že jsem prakticky celý turnaj, bez zhruba 45 minut, odehráli v pěti lidech." Nevěčného tým nakonec skončil zápas těsně 51:57.

Poslední den turnaje byl pro hráče nejnáročnější, neboť měli za sebou již tři těžké zápasy a před sebou profesionální turecký klub IZMIR BB GEnclik, který se nakonec stal vítězem celého turnaje. Pardubice ve střetu s pátým nejlepším týmem první turecké ligy vybojovaly výsledek 50:95 a výsledné třetí místo v turnaji.

"Po pozorování hry tureckého týmu tady na turnaji jsme hned pochopili, že to bude nejtěžší soupeř, který je minimálně o dva stupně výš než my, takže bylo na nás to zvládnout hlavně psychicky a ten zápas odehrát se ctí. Občas to bylo těžký, protože soupeř hrál fakt profesionálně, měli souhru jak v obraně, tak v útoku, a bylo to vidět i při rozcvičce. Všichni věděli, co je jejich úkol, když někdo vystřídal, tak to byla adekvátní náhrada a ten tým byl pořád stejně silný. Já si myslím, že se nám to podařilo psychicky zvládnout a odehrát se ctí, a i takové zápasy jsou pro nás jako pro tým velice přínosné," dodává po zápase Tomáš Nevěčný, pro něhož samotného řecký turnaj v závěru přinesl ještě jedno překvapení, když ho pořadatelé zařadili mezi pět nejlepších hráčů All Stars.

"Pro mě bylo vyhlášení All stars velkým překvapením, moc si toho vážím, je to pro mě velmi cenný úspěch. Rozhodně jsem s tím nepočítal, protože jsem měl možnost zhlédnout většinu utkání turnaje a viděl jsem, jak kvalitní výkony tam hráči předvádějí, takže jsem neměl ani pomyšlení, že by něco takového mohlo přijít," říká Nevěčný, kterého na turnaj doprovodila jeho přítelkyně Gabi, která již tradičně pomáhala českým basketbalistům s převozem sportovních vozíků.

I přesto, že se pardubickému týmu nepodařilo probojovat do finálového kola, Nevěčný a jeho tým hodnotí své řecké vystoupení spíše pozitivně: "Pokaždé je to přínos pro celý tým i všechny jeho hráče, když máme možnost se utkat s jinými evropskými týmy, než s kterými hrajeme během roku, když máme možnost se poměřit se s týmem, který ještě neznáme."

WBS Pardubice čeká v nejbližších dnech ještě poslední základní kolo středoevropského poháru v Polsku, o Velikonocích pak tréninkový kemp v nově se rozvíjejícím klubu asketalu na vozíku v Českých Budějovicích, 7. dubna finále středoevropského poháru, v půlce dubna pak začínají finálová kola rakouské ligy a pro Tomáše Nevěčného také Český pohár handbiku. "Volný víkend mám teď v nedohlednu, bude to náročný, ale stojí to za to," dodává na Eurolize oceněný český handicapovaný basketbalista a handbiker Tomáš Nevěčný.