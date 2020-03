Také para hokejistům skončila sezona. Ale reprezentace stihla přivítat slibné posily

Lukáš Kuřík

Šestice hráčů, kteří mají být slibnou nadějí do budoucna pro český para hokejový tým, za sebou v Norsku zanechala dobrý dojem. Po třídenním soustředění ve Skandinávii sklidili pochvalu nejen od českého trenéra Jiřího Břízy, ale i zahraničních odborníků.

Národní tým potřeboval generační obměnu jako sůl. Na loňském mistrovství světa v Ostravě byl jeho věkový průměr přes 36 let. Právě domácí šampionát měl za cíl tento sport popularizovat a přitáhnout tak další zájemce, což se nyní splnilo.

"Pro nás to znamená možnost existovat i v budoucnu. Zároveň to je i dobrá zpráva pro stávající kádr, protože pro ně to je obrovská vzpruha," popisuje situaci trenér českých reprezentantů Jiří Bříza.

Jednou z nových tváří je i pětadvacetiletý Václav Hečko, který s para hokejem začal teprve v listopadu a podle původních plánů se měl zapojit už do letošního mistrovství Evropy. "Václav je na saních teprve čtyři měsíce, ale je vidět, že v minulosti hokej hrával," chválí svého svěřence Bříza. "Počítali jsme s ním už na evropský šampionát, který byl bohužel zrušen kvůli koronaviru."

Václav Hečko má za sebou, stejně jako ostatní nováčci, soustředění v Norsku, které absolvovali spolu s reprezentacemi jiných zemí. "Já jsem si to užil na sto procent, těšil jsem se hlavně na hráče okolních států, abychom mohli srovnat síly," říká Hečko "Trenéři nám dali zabrat, bylo to hodně intenzivní. Především trenér norské reprezentace na mě působil velmi sympaticky," dodává.

Přestože se ve Skandinávii sešly čelní země světového žebříčku, Češi se předvedli ve velmi dobrém světle a nováčci ukázali, že se s nimi v budoucnu rozhodně musí počítat. "Čeští kluci byli hodně vidět. Místní trenér nám přitakal, že určitě máme slibnou budoucnost a že kluci jsou šikovní." říká k výkonu svých svěřenců Bříza. "Překvapilo mě, že jsme na tom jako Češi byli v porovnání s ostatními hodně dobře," sděluje svůj postřeh Hečko.

Kromě potřebných zkušeností získali nováčci v Norsku i motivaci do dalšího tréninku. "Kluci se s námi schází i na pravidelných trénincích v Nymburku a to je pro ně nejlepší cesta, jak se začlenit," popisuje Bříza. Kvůli pandemii koronaviru bude však všechno probíhat jinak.

"Jak jsem zjistil, nařízení vlády se týká i sportovních zařízení, takže ani my pravděpodobně nebudeme moci trénovat." Nový virus si vyžádal i zrušení mistrovství Evropy ve švédském Östersundu i přípravné zápasy, které mu měli předcházet. "Evropský šampionát byl zrušen i z toho důvodu, že Italové a Němci nemohou trénovat. Mistrovství by pozbývalo jakoukoli kvalitu a konkurenci," vysvětlil trenér. "Měli jsme naplánovaný přípravný turnaj se Slovenskem na začátku dubna. Letošní sezona de facto skončila," říká Bříza.

Šestice nováčků (Václav Hečko, Radek Zelinka, Alex Ohar, Filip Veselý, Daniel Votruba a Lukáš Michalčín) si tedy na svůj debut musí počkat minimálně do další sezony. "Budeme s nimi pracovat dál a na příštím mistrovství světa bychom je všechny rádi viděli v týmu," uzavírá reprezentační trenér Bříza.