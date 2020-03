Jistotu účasti na paralympijských hrách má zatím pouze pár českých sportovců

Michal Havelka

Do slavnostního zahájení letních paralympijských her v Tokiu zbývá ještě více než pět měsíců. Je to dlouhá doba? Pro někoho ano, ale těm kteří o účast na této vrcholné akci usilují a potřebují splnit limity, čas utíká podstatně rychleji.

V klidu se na vrcholnou akci mohou připravovat například lukostřelec David Drahonínský nebo střelci Tomáš Pešek s Jakubem Koskem. "Právě Pešek s Koskem si na posledních světových šampionátech vystříleli kvóty přímo na jméno. K Davidovi Drahonínskému vyšleme také někoho k němu v mix soutěži týmů," potvrzuje nominaci jmenovaných sportovců výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová. Tomáš Pešek uspěl už na mistrovství Evropy a světových pohárech, díky tomu vybojoval pro ČR místo na paralympijských hrách. Druhé místo vystřílel Jakub Kosek. | Foto: Archiv Tomáše Peška Limity má v tuto chvíli splněno samozřejmě mnohem víc sportovců. "Splnit limit na paralympiádu je rozhodně vynikající výkon a povede se to pouze těm nejlepším," doplňuje Erlebachová. Splněný limit ovšem automaticky neznamená účast na paralympijských hrách. Mezinárodní paralympijský výbor totiž státům přiděluje tzv. kvóty, což je počet míst, které Česká republika může obsadit svými sportovci. Například v plavání mohou jet do Tokia tři muži a dvě ženy, přičemž již nyní mají limit zaplavaný čtyři čeští plavci. "Jestli budeme žádat o divokou kartu, to zatím nevíme," krčí rameny výkonná předsedkyně Českého paralympijského výboru. Kvalifikace pro atletiku je mnohem složitější. "Ta je vícestupňová," prozrazuje Erlebachová. "I když máme v tuto chvíli skoro tři desítky atletů, kteří limit splnili, Česká republika dostane maximálně sedm míst pro muže i ženy," vysvětluje. Eva Datinská | Foto: Jan Datinský Projít náročnou klasifikací a poměřovat své síly s ostatními na paralympiádě tak pro mnohé zůstává nedosažitelným snem. Kvalifikační období nicméně pořád běží a řada paralympioniků se o cestu do vzdáleného Tokia ještě popere. "Vedeme si dobře v klasifikaci jezdectví i v boccie. Čekáme na atlety, plavce, stolní tenisty, cyklisty a další sportovce," říká Alena Erlebachová. Počet sportovců, kteří se na paralympiádu do Japonska podívají, si ale odhadnout netroufá. Výkonnost mezinárodní konkurence stoupá. Navíc se slučují kategorie, takže i když je doma sportovec nejlepší, dostat se na paralympiádu je pro něj nesmírně obtížné. Tomáš Pešek, Arnošt Petráček a Jiří Suchánek: handicapovaný sportovec roku 2018 | Foto: Premier Sports V týmových sportech se zatím ve světě výrazněji neprosazujeme. To se nedá říci o florbale, ten ale zatím paralympijským sportem není. "Velkou šanci dostat se na paralympiádu měli zrakově postižení v goalballu, nakonec ale zůstali těsně za branami účasti. V týmových soutěžích tak budeme mít zastoupení pouze v lukostřelbě mixu," říká Erlebachová. Jisté je, že Česká republika bude mít zastoupení v atletice, střelbě, plavání, lukostřelbě, cyklistice, jezdectví a boccie. Kartami ještě může zamíchat případná suspendace ruského paralympijského týmu. Letos nebude na programu her jachting, ve kterém měla Česká republika před čtyřmi roky v Riu rovněž své želízko v ohni. Finální nominaci na paralympijské hry schvaluje Výkonné grémium Českého paralympijského výboru. V případě menšího počtu přidělených kvót než je splněných limitů budou spolu jednat zástupci svazů a sportů, jejichž členy jsou sportovci se splněným limitem. "Takové situace již byly v minulosti řešeny a k domluvě vždy došlo ke všeobecné spokojenosti. V jednání jsou i aktualizovaná nominační pravidla," dodává Erlebachová. V brazilském Riu pro zajímavost pod českou vlajkou reprezentovalo 39 sportovců. Z jihoamerického kontinentu přivezli jednu zlatou, dvě stříbrné a čtyři bronzové medaile.