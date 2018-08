Lukostřelci Šárka Musilová a David Drahonínský se stali mistry Evropy

před 47 minutami

Čeští lukostřelci Šárka Musilová a David Drahonínský vybojovali na domácím mistrovství Evropy v Plzni zlaté medaile v mixech kategorie W1. Ve finále porazili britský pár Victoria Rumaryová, John Cavanagh 147:135. Martin Chaloupský, Václav Košťál a Milan Smondek prohráli v souboji o bronz mužských týmů v kategorii reflexní luk s Italy.

Plzeň - Finále soutěže smíšených párů kategorie W1 bylo hodně vyrovnané, přesto Češi dokázali zvítězit s rozdílem dvanácti bodů. "Nejen proti nim, ale i proti komukoliv jinému je to těžké, snažíte se samozřejmě střílet co nejlíp, ale to soupeři taky. Já jsem ráda, že jsme konečně Brity porazili," oddechla si Šárka Musilová.

"Je to úžasný pocit, navíc jsme vyhráli na domácí půdě, a to je vždycky nejlepší," radovala se po skončení finále česká lukostřelkyně.

Lukostřelci se museli vyrovnat nejen s kvalitními soupeři, ale také se změnou prostředí. Finálové souboje se totiž odehrávají na náměstí v centru Plzně, kde je velké horko. "Atmosféra tady ale byla úžasná, lidé nám fandili, bylo to skvělé, navíc David mě hodně podporoval takovým tím vnitřním hlasem, to mi pomohlo. Jako tým jsme vytvořili skvělou dvojici," pochvalovala si Šárka Musilová.

"Ono i tady trochu fouká a my máme luky slabší, tak se to může trochu projevit. Ale vedro mi nevadilo, byl jsem na to připravený, a Šárka to zvládla excelentně. Já dělal jen to, co ode mě všichni očekávali - střílel jsem desítky," pronesl se svým typickým humorem David Drahonínský po finále.

"Ale teď vážně, bylo to dnes super, konečně jsem se při střílení cítil fakt dobře, perfektní. Střílet na netradičním místě, jako je náměstí, je mentálně ohromně náročné. I když člověk vede v poslední sadě o devět bodů, v lukostřelbě se prostě závodí až do posledního šípu. Mně ten poslední spadl kousek dolů do devítky, ale když vedete o tolik, jako jsme vedli my, je už pak těžké se namotivovat, chcete to mít za sebou a jít pryč. Máme to za sebou," usmál se David Drahonínský.