Pražské derby ovládli florbalisté z SKV ComAp Teamu a dál vedou tabulku ligy

Pražské derby, dvanáctigólová nálož a potvrzení současného lídra tabulky. Takové bylo páté kolo české ligy florbalistů na vozíku. Pořádající oddíl, tedy Tatran Střešovice, třikrát zvítězil a nestačil pouze na pražské rivaly z SKV Praha ComAp Team. A právě SKV se díky třem výhrám udrželo v čele tabulky. Aktuálně vede o sedm bodů právě před Tatranem.

Zápas dvou aktuálně nejlepších týmů ligy byl na programu v neděli. Nejprve se po gólu Zdeňka Krupičky dostal do vedení Tatran. Hráči SKV ale vstřelili dva rychlé góly za sebou a vývoj utkání otočili ve svůj prospěch. "Proti takovému týmu má člověk z gólu radost. Jsme rivalové. Chtěli jsme vyhrát, ale bohužel jsme si to prohráli vlastními chybami," hodnotil utkání úspěšný střelec Zdeněk Krupička. "Byl to vyhrocený zápas, člověk se do toho snaží dát co nejvíc, ale ty chybičky se prostě dějí," dodává.

Se svým soupeřem souhlasil i František Synek z SKV: "My s Tatranem hrajeme vždycky na nože. Je to pražské derby." Zároveň ale říká, že je rád, že se týmu podařilo utkání otočit. "Prohrávali jsme 0:1, ale ještě bylo spoustu času. Chtěli jsme hrát svoji hru a naštěstí se nám to podařilo. Dali jsme dva rychlé góly po sobě. Zápas jsme otočili a já jsem spokojený," říká Synek. Ani jeden z týmů už žádný gól nepřidal a zápas skončil výsledkem 2:1.

Kromě této prohry to byl pro Tatran úspěšný víkend. Pražský celek porazil Vikingy z Mostu, polský tým Wheel Wolf Sosnowiec a Meteoru z Plzně vstřelil dokonce dvanáct branek.

Padesátiprocentní úspěšnost o víkendu zaznamenali aktuálně šestí hráči z Mostu. Vikingům se podařilo porazit polský Sosnowiec a Ostravu. Oba týmu jsou přitom v tabulce před nimi. Hlavně zápas s Ostravou byl hodně vyrovnaný, ale nakonec Vikingové vyhráli 3:2.

"Rozdílovým hráčem byl dneska Miroslav Štybar, který měl opravdu střeleckou formu. My jsme mu to tam házeli a on to dával do brány," chválí svého spoluhráče Radek Žižka z Mostu. A kromě výhry nad Ostravou má radost i z dosavadního průběhu ligy. "Jsme nad očekávání spokojení. Počítali jsem s nějakými 15 body a ty už máme. Zajišťují nám účast v play off," vysvětluje. "Celkově je ta liga hodně vyrovnaná," dodává.

S tím souhlasí i František Synek z SKV. "Myslím si, že se týmy hodně srovnaly. Vrátili se Poláci a ti hodně zamíchali tabulkou. Díval jsem se i na jiné týmy, které mají nové hráče. Budeme muset sledovat, co umí, jak hrají a uvidíme."

Pátého kola se nezúčastnily týmy z Brna a z Českých Budějovic. Ty se do soutěže ale znovu zapojí přibližně za měsíc. Další hrací víkend je na programu na přelomu února a března v Mostu.