Pardubice v Eurolize dostaly lekci od Fenerbahce. Turci byli jako tým z jiné planety

před 1 hodinou

Minulý týden se v polské Lodži odehrál turnaj Euroligy 3 basketbalistů na vozíku. Zúčastnil se ho i český tým, a to WBS Pardubice. S jednou výhrou a třemi prohrami skončili hráči Pardubic na čtvrtém místě. Skvělého individuálního ocenění se dočkal Miroslav Šperk. Trenéry ostatních celků byl vybrán do All stars týmu turnaje. "Svým pohybem a přehledem na hřišti, rychlostí a silou ukázal, že je to komplexní hráč. Toho si museli trenéři ostatních týmů všimnout,“ chválí svého svěřence kouč Pardubic Jaroslav Menc.

České basketbalisty už před dvěma týdny skolila chřipka a oslabený kádr odjel i do Polska. "Bylo to znát. Problémem je i to, že dva hráči jsou dlouhodobě zdravotně indisponovaní," zmiňuje Jaroslav Menc. Vstup do turnaje se i přes marodku v týmu však Pardubicím povedl. V úvodním zápase proti polskému domácímu celku zvítězili 69:34.

Proti ostatním soupeřům se Pardubicím už ale tolik nedařilo a postupně prohráli s polským Kielcem, s týmem z Bosny a Hercegoviny i s Fenerbahce. Turecký celek nakonec celý turnaj ovládl. Stal se vítězem základní části Euroligy 3 skupiny B a postoupil na finálový turnaj do Španělska.

"Sportovně musím přiznat, že i kdybychom hráli v nejlepší možné sestavě, tak bychom na vítězství pomýšlet nemohli," říká trenér Jaroslav Menc. "Hrát proti Fenerbahce, bylo jako hrát proti týmu z jiné planety. Většina jejich hráčů jsou vojáci po úrazech, jejich základna je neuvěřitelná," uznává. S aktuálně čtvrtým týmem turecké profesionální soutěže basketbalistů na vozíku prohráli Češi vysoko 29:111.

Kouč českého družstva je ale rád, že si proti tak výkonnostně dobrému týmu mohli zahrát i noví hráči. "Odehráli jsme to, na co aktuálně máme. Zapojili se i noví hráči, a to je pro mě důležité," vysvětluje Menc. "Je to pro ně určitá motivace. Můžou se potkat i s jinými týmy než s těmi, se kterými se střetávají v České republice a v Rakousku. Získají tak zkušenosti od jiných celků z Evropy. I ta organizace je tady jiná," dodává.

O víkendu čeká český klub druhé semifinálové utkání v rakouské lize. V tom prvním podlehli Flink Stones 37:84. Pokud by chtěli postoupit do finále, museli by toto vysoké bodové manko otočit. "Na zápas nevyjíždíme s velkými ambicemi. Ten rozdíl je tak velký, že obrat je nepravděpodobný. Úsilí proto budeme věnovat souboji o třetí místo v rakouské lize," doplňuje Menc.