Studénka obrala Zlín a má finálový mečbol. Uspěly také Pardubice

před 3 hodinami

Odpověď na otázku, kdo na konci sezony pozvedne pohár pro vítěze parahokejové ligy, se začíná pomalu vyjasňovat. Momentálně mají k titulu blíže hokejisté Studénky, kteří několikanásobného mistra ze Zlína zdolali na domácí půdě 2:1. K zisku třetí příčky lépe nakročili pardubičtí Mustangové, kteří na sparťanském ledě vyválčili vítězství 1:0.

Zlín, naprostý suverén posledních sezon, v prvním finále nedokázal udržet vedení a po kolapsu v poslední třetině prohrál. Na gól zlínského Zdeňka Šafránka z páté minuty totiž odpověděl dvěma góly v rozmezí čtyř minut domácí Petr Kudrna.

S výsledkem a ani s výkonem svého mužstva nebyl spokojený trenér zlínského výběru Tomáš Sedláček: "Do zápasu jsme sice dobře vstoupili, ale postupem času jsme přestali hrát," kroutil hlavou. "Zlomovým okamžikem bylo asi to, že jsme nechali Studénku vyrovnat. Ten druhý gól to vše jenom dokonal," smutnil.

"Nevím, jestli hráči to utkání nějakým způsobem podcenili, ale každopádně výkon nebyl takový, jaký bychom si představovali," řekl Sedláček a jedním dechem dodal, že stále není nic ztraceno: "V odvetě musíme předvést o 300 procent lepší výkon a pokusit se s tou sérií ještě něco udělat. Nalili jsme soupeři čerstvou krev do žil a musíme si s tím teď poradit," burcuje své svěřence trenér.

Opačné pocity panují ve Studénce. Družstvo posílené zahraničními akvizicemi předvedlo dobrou hru. "Kluci nechali na ledě absolutně všechno, takhle skvělý výkon jsem ani nečekal," řekl spokojený trenér Jan Šopík. "Důležitým okamžikem bylo určitě to, že jsme před třetí třetinou provedli nějaké taktické změny a kluci to díky svému nasazení dokázali otočit," liboval si.

Za vítězstvím nestála pouze týmová práce, ale i nadstandardní výkony některých hráčů. "Speciálně bych chtěl pochválit Erika Fojtíka, který podal výborný výkon, dále samozřejmě Petra Kudrnu, jenž dal oba góly, a brankáře Martina Kudelu. Ten nás pro změnu několikrát podržel," uznal Šopík.

Ve Studénce ale navzdory nadějnému výsledku zůstávají nohama na zemi: "Musíme nadále makat, protože Zlín má výborné hráče, jako jsou Zdeněk Hábl nebo Zdeněk Šafránek. Určitě nás nečeká nic jednoduchého," varuje Šopík.

Neméně napínavé utkání proběhlo také v Říčanech, kde Sparta hostila svého soupeře z Pardubic v boji o bronz. Rozhodujícím momentem byl gól, který Sparta inkasovala minutu před koncem od Pavla Kubeše.

"Pardubice měly celý zápas problém s naší obranou, ale my jsme si nechali chvíli před koncem vstřelit velmi laciný gól, a poté už bylo velmi těžké s utkáním něco udělat," litoval trenér Sparty Jan Novotný.

To potvrdil i trenér hostů Michal Tereska: "Věděli jsme, že nenastoupí Zdeněk Krupička, takže jsme předpokládali, že Sparta bude hrát se zataženou obranou a bude se pokoušet nabourávat náš styl hry, s čímž jsme nakonec také měli problémy," přiznal.

Oba trenéři pochválili své svěřence za nasazení a předvedený výkon: "Vyzdvihl bych samozřejmě opory, jako jsou Kubeš, Hering, Doležal nebo Geier," řekl Tereska. "Určitě bych chtěl pochválit našeho gólmana Michala Vápenku, jinak celý tým podal velmi dobrý a bojovný výkon," doplnil svého trenérského kolegu Novotný.

Odvety jsou naplánovány na sobotu 16. 3., případná třetí utkání se odehrají hned následující den v neděli 17. 3. Dojde na rozhodující třetí finálový zápas, nebo Studénka v sobotu přeruší zlínskou nadvládu?