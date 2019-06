Para plavci plní limity pro MS. Petráček získal bronz na Světovém poháru v Berlíně

před 1 hodinou

Z italského Lignana se para plavci přesunuli na poslední zastávku letošní série Světového poháru do Berlína. Tam bojovali jak o zlepšení osobních i českých rekordů , tak o kvalifikační limity na mistrovství světa, které bude v září hostit Londýn. Jedinou českou medaili získal v Německu Arnošt Petráček. V závodě na 50 metrů motýlek obsadil třetí místo. Rekordů ale padlo hned několik.

Způsob závodů v Berlíně byl na rozdíl od mistrovství světa nebo mistrovství Evropy odlišný. Na světových pohárech se plave na body. V jedné rozplavbě tak spolu mohou startovat plavci s rozdílným druhem handicapu. "Je to jiné, než když závodíte ve stejné kategorii. Do poslední chvíle nevíte, kolikátý skončíte, protože čas se přepočítává na body," vysvětluje bronzový medailista z Německa a zlatý z paralympijských her v Riu Arnošt Petráček. "Vzhledem k velkému počtu závodníků nejde jinak než závodit dohromady," dodává.

I přes tuto komplikaci se ale českému reprezentantovi podařilo získat bronzovou medaili v závodě na 50 metrů motýlek. Přidal ji ke dvěma stříbrným z předchozího kola Světového poháru v Itálii. "Jsem spokojený s výsledky. Tyto úspěchy jsou pro mě dobrou přípravou. Víme, na co se zaměřit, kde přidat a kde naopak ubrat," hodnotí Petráček.

Nyní čeká paralympionika až mistrovství světa v Londýně, kde pro něj bude hlavním cílem vyplavat kvótu pro Českou republiku na Paralympijské hry v Tokiu 2020. "Už tyto závody byly spojené s tréninkovým režimem. Nyní se budu připravovat na MS. Čeká mě letní soustředění s reprezentací ve Strakonicích a dále v zahraničí," popisuje plány Petráček.

Mimo něj se na poháru dařilo i dalším závodníkům. Například Jonáš Kešnar zaplaval nové české rekordy v závodě na 100m motýlek a na 200m polohovku. Osobní rekordy si pak vylepšili také Vendula Dušková, Dominika Míčková, Tadeáš Strašík nebo třeba Petr Frýba. Až do 25. července mají plavci, kteří ještě nezaplavali požadované limity, možnost kvalifikovat se na MS.