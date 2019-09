Paracyklisté bramboroví na MS. Jahoda, Antošová ani Koblasa na medaili nedosáhli

sul

Stejně jako paraplavci už mají za sebou vrchol sezony i handicapovaní cyklisté.

Na mistrovství světa v nizozemském Emmenu vyrazila z Česka celkem desetičlenná výprava. Nejlepších výsledků dosáhl handbiker Patrik Jahoda, který dvakrát dokončil závod na čtvrtém místě. Na stejnou příčku dosáhli ve svých kategoriích i Kateřina Antošová a Ivo Koblasa.

Čeští reprezentanti na šampionátu nejprve závodili v časovce. V té na šestém místě skončil Koblasa. Po sobotním silničním závodě pak přidal ještě čtvrtou příčku.

"Konkurence na MS byla nejtěžší v historii. Jsem spokojený s výsledkem i s celou sezonou. Po dvou letech jsem se opět vrátil mezi nejlepší pětici cyklistů," hodnotí svůj výkon Koblasa.

Z českých handbikerů se nejvíce dařilo Patriku Jahodovi, ten ale dvě "bramborové" medaile jako úspěch nevidí. "Tentokrát to považuji za velké zklamání. Dal jsem do přípravy všechno, povedlo se mi naprosto ideálně vyladit formu, ale bohužel něco scházelo," lituje sportovec.

Také Jahoda měl v silničním závodě i v časovce velkou konkurenci. Na šampionátu se totiž sešla kompletní světová špička a nikdo z nejlepších závodníků nechyběl.

"Výkonnostně byly oba závody mé maximum. Opravdu jsem nemohl udělat nic lépe, byl jsem na hraně a jednoduše na medaili nestačily síly," uvádí handbiker. Po zkušenostech na MS teď ví, na co se do budoucna zaměřit. "Chce to ještě pořádně zapracovat. Potřebuju celkově zvednout o kousek výkonnost a pokud možno ideálně ještě shodit váhu. Potom by to mohlo být dobré," myslí si.

Jahodov ani Koblasovi nevyhovovala celková organizace mistrovství. Problémy byly podle obou závodníku například s tratí. "Celý šampionát byl bohužel organizován zmatečně a amatérsky. Od pozdě rozeslaných startovních listin až po vyloženě nebezpečné situace zapříčiněné nezkušeností organizátorů a lidí hlídajících trať," hodnotí průběh Jahoda.

"Během časovky nešlo o lámání rekordů v překonání nastoupaných metrů, ale především o boj s větrem a technickými nástrahami trati. Jelo se například po zpevněné polní cestě," přidává se Koblasa.

Dvakrát v první desítce skončila taky Antošová. Na handbiku dojela v časovce čtvrtá a v silničním závodě pátá. Česká výprava měla celkem deset členů. Na MS startovali ještě Michal Stark, Ondřej Továrek, Petr Berger, Jiří Hindr, Zbyněk Charvát, Václav Antal a Tomáš Mošnička.