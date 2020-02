Mistrovství světa jako příprava na paralympijské hry. Koblasa už vyhlíží Tokio

sul

Jako jediný český zástupce se Ivo Koblasa v minulém týdnu zúčastnil mistrovství světa v dráhové cyklistice v Kanadě. Přestože žádný cenný kov nezískal, je se svým působením na šampionátu spokojený. Po součtu všech čtyř disciplín, ve kterých startoval, skončil v takzvaném omniu, tedy celkovém závodě, na devátém místě.

Koblasa se na šampionátu představil v závodě na tři kilometry, ve sprintu, v takzvaném scratchi a v závodě na letmých 200 metrů. Nejlépe se mu povedl scratch. V této disciplíně se až do konce závodu držel v čelní skupině a finišoval na sedmém místě.

Naopak sprint na kilometr byl pro Koblasu nejtěžší. Při startu totiž došlo k potížím se startovacím zařízením. "Udělal jsem salto přes řídítka a spadl na zem. Hned potom jsem se sice postavil na opakovaný start, ale pro mě to už byl boj s bolestí," vysvětluje komplikace Koblasa. Po opatrnějším startu skončil ve sprintu na dvanáctém místě.

V minulosti to byla silná disciplína české výpravy. Do Kanady ale nyní odletěl Koblasa jako jediný český závodník. "Určitě je lepší větší výprava, protože se pak máte s kým podělit o závodní pocity a můžete si navzájem fandit," lituje Koblasa. "Ale musíme vše brát tak, jak to je, a bojovat o co nejlepší výsledek," dodává.

Naopak současná světová špička na mistrovství nechyběla. Závodníci totiž kromě mistrovských titulů bojovali také o body do kvalifikace na paralympijské hry v Tokiu, které jsou na programu letos na přelomu srpna a září. A podle Koblasy se i Češi stále drží na dobré úrovni. "Myslím si, že se nám i přes absenci adekvátní dráhy v Česku daří držet krok se špičkou. Podle mě jsme výsledkově do budoucna ještě neřekli poslední slovo."

Zároveň ale dodává, že aby se udržel mezi elitou i nadále, je potřeba zapracovat především na kvalitní přípravě. Hlavně před vrcholovými závody je důležité najezdit co nejvíce kilometrů. A o to se Koblasa před tímto šampionátem snažil mimo jiné i na dráze ve Vídni. "Trénovali jsme dvakrát týdně. K tomu jsem se snažil najet ještě nějaké kilometry na trenažeru a venku. Vzhledem k ročnímu období to ale nebylo jednoduché," vysvětluje. Otázkou zůstává, zdali stačí v současné době na světovou špičku trénink pouze dvakrát týdně. Profesionálové sedí totiž na svých kolech každý den.

Sezona českému reprezentantovi ještě zdaleka nekončí. Mistrovství pro něj bylo součástí dlouhodobé přípravy na Tokio. "Především jsme si otestovali soupeře. Objevila se celá řada nových konkurentů. Takže víme, na co se v přípravě zaměřit. A začneme s tím hned po návratu a aklimatizaci," uzavírá Koblasa.