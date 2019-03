Jsem amatér ve světe profesionálního sportu, říká handicapovaný cyklista Koblasa

před 22 hodinami

Tři čeští reprezentanti - Ivo Koblasa, Jiří Bouška a Josef Kaňkovský - se zúčastnili v minulém týdnu mistrovství světa v dráhové cyklistice v nizozemském Apeldoornu. Největšího úspěchu dosáhl pětadvacetiletý Ivo Koblasa, který ve stíhacím závodě na 3 kilometry zajel nový český rekord v čase 3:49.

Výsledek, který by před čtyřmi lety zajistil zisk titulu světového šampiona, letos stačil až na sedmé místo. "Na tomto mistrovství se poprvé projevilo to, že se jednotliví cyklisté specializují jen na určité závody. Proto je stále těžší držet krok s těmito konkurenty napříč disciplínami," říká cyklista Koblasa.

Kromě závodu na 3 kilometry se zúčastnil v kategorii C2 také distance na 1 kilometr, na 200 metrů a hladkého závodu, takzvaného scratche. "Především ve scratchi jsem šel do boje s tím, že se poperu o medaili. Celý závod jsem jel aktivně a hlídal si přední pořadí. V posledních 150 metrech mi trošku došly síly a už jsem nedokázal dospurtovat na medailové pozici," popisuje průběh závodu Koblasa. Do cíle dorazil na konečném desátém místě.

I přesto, že se mladému cyklistovi nepodařilo získat žádný cenný kov, hodnotí svou účast na mistrovství pozitivně. "Podle dosažených časů ve stíhacím závodě na 3 km a ve sprintu na 1 km hodnotím mistrovství jako velmi dobré. Co se ale týče umístění, čekal jsem, že se s těmito časy dostanu na pódium," lituje Koblasa.

Světová konkurence se v cyklistice stále posouvá směrem nahoru. To uznává i Koblasa. "Nejlépe to dokazují dosažené časy ve stíhacím závodě na 3 km. V roce 2015 stačilo pro vítězství na MS zajet čas 3:49, letos to bylo 3:39," vysvětluje.

Neustále se podle něj vyvíjí koncepce přípravy, realizačního týmu nebo i oblast nutričních poradců. "Mám kolem sebe relativně malý realizační tým, který tvoří táta, trenéři Jaroslav Blaha a Viktor Zapletal a zázemí poskytnuté Českou asociací tělesně handicapovaných sportovců," zdůrazňuje.

Problematické je taky financování. "Můj reprezentační rozpočet nestačí na pokrytí většího realizačního týmu. Mimo jiné jsem amatérem ve světě profesionálního sportu, protože nepobírám žádné finanční odměny za moje závodění," přibližuje Koblasa.

V nabité konkurenci bojovali o cenné kovy na šampionátu i Jiří Bouška a Josef Kaňkovský. Oba cyklisté závodili v kategorii C4. V závodě na 1 kilometr s pevným startem obsadil Kaňkovský třinácté a Bouška patnácté místo. Na mistrovství absolvovali například ještě distanci na 200 metrů, stíhací závod na 4 km nebo scratch.