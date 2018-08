Mistrovství Evropy v paralukostřelbě se vrací do Čech, Drahonínský si věří na medaili

před 2 hodinami

Praha - Po 12 letech se vrací mistrovství Evropy v paralukostřelbě do České republiky. Lukostřelecký svátek bude hostit od 11. do 18. srpna Plzeň. Očekává se příjezd až 130 atletů.V české výpravě nebude chybět ani paralympijský medailista a obhájce titulu z mistrovství Evropy z roku 2014 David Drahonínský.

David Drahonínský už v úvodu sezony potvrdil formu, když suverénně vyhrál Evropský pohár v italské Olbii a v Novém Městě nad Metují. "První dva mezinárodní závody v rámci Evropského poháru jsem zvládl skvěle a to bylo pro mě velmi důležité, jelikož změn před sezonou bylo mnoho. Začal jsem spolupracovat s výrobcem luku Apaarchery a s novým vybavením jsem se sžíval," popsal Drahonínský začátek lukostřelecké sezony.

Čtrnáct dní po vítězství v Evropském poháru absolvoval paralympijský medailista ligový závod ve Voticích s nehandicapovanými lukostřelci, a poté odjel do německého Dauchingenu, kde má možnost využívat zázemí Beiter Werner&Iris Centra. "Tento rok jsem absolvoval pět zahraničních a jedno domácí soustředění se slovenským reprezentantem Marcelem Pavlíkem a kanadským trenérem Vladimírem Kopeckým. Nadále jsem využil služeb sportovní psycholožky Kateřiny Vejvodové a naskytla se mi možnost poznat Jense Asbacha, který se kladkovému luku věnuje přes 30 let."

Z jeho přístupu byl velmi příjemně překvapený. "Je to obyčejný, skromný člověk s neuvěřitelným smyslem pro předávání technických informací. Takové jednání jsem nikdy nezažil, takže jsem byl v úplné euforii a strašně moc mi to dalo. Už teď jsme domluvili další spolupráci na podzim tohoto roku," dodal k nové spolupráci Drahonínský.

Pro českého reprezentanta to bude už páté mistrovství Evropy. "Beru to jako každý závod - tréninky, kvalifikace a eliminace. Natrénováno mám hodně a moc se těším, ačkoli mě díky extrémním teplotám v poslední době trápily zdravotní problémy. Naštěstí jsem využíval prostory lukostřelnice SK Start Praha, kde se dopoledne dalo trénovat v chládku."

Do Plzně přijede závodit i nadějná lukostřelkyně a Drahonínského svěřenkyně Tereza Brandtlová, která se představila už v Novém Městě nad Metují. "Příprava probíhala až na zranění, které si přivodila během Evropského poháru, skvěle. Tereza střílí na 50m od května roku 2018. Museli jsme vzhledem k jejímu postižení pár detailů poupravit, ale základní věci jsme zvládli a i když vím, že během podzimu budeme určitě ještě pár věcí ladit, tak do Plzně jede připravená. Věřím, že si střelí osobní rekord a svoje zahraniční soupeřky přesvědčí o tom, že s ní musí do budoucna počítat."

Ani po mistrovství Evropy pro Drahonínského sezona nekončí. "Pojedu na poslední ligové kolo do Chebu, kam se těším na týmovou soutěž, kterou letos střílím za Lukostřelecký oddíl Chiméra Hradec Králové. A potom v rámci projektu DD ParaArchery budeme spolupracovat s rehabilitačními ústavy, které během podzimu navštívíme a předvedeme lukostřelbu. V plánu máme také soustředění s našimi lidmi. Nudit se nebudu."

Letošní vítěz Evropského poháru začne úvodní část kvalifikací v úterý 14.srpna a jeho ambice míří vysoko. "Určitě chci atakovat evropský, respektive světový rekord, který jsem právě na posledním mistrovství Evropy ve Francii střelil - 676 bodů. Pokud budu spokojený s mým výkonem, tak snad budou maximálně jen dva lukostřelci spokojenější," uzavírá s úsměvem paralympionik.