Neměli jsme se s kým poradit, litují čeští paracurleři po neúspěšném turnaji v Praze

před 10 hodinami

Čeští hráči měli před paralympijskou sezonou 2018 ty nejvyšší ambice. Chtěli se dostat na hry do Pchjongčchangu, to jim nakonec uniklo, nyní se herně trápí. | Foto: Czech wheelchair curling

Po neúspěchu na mistrovství světa vozíčkářů v curlingu si chtěli čeští reprezentanti spravit chuť na domácím turnaji Open Czech Wheelchair Curling Tournament. To se jim ale v konkurenci zahraničních týmů nepovedlo a české celky skončily na šestém a osmém místě. Zlaté medaile získalo Norsko.

Únava, nemoc, stres a nepřítomnost trenérky. To všechno mělo podle hráčů vliv na špatný výkon širšího reprezentačního kádru, který se pro pražský turnaj rozdělil podle klubové příslušnosti do dvou týmů - CZE 1 a CZE 2. I přesto, že motivace curlerů byla vysoká a všichni se chtěli na domácí akci předvést, nepovedlo se to.

"Můžeme říkat obligátní věty o tom, že nás poznamenala únava, motivace a trochu i marodka. Byť se chce člověk doma předvést, hlavním důvodem neúspěchu je, že jsme hráli špatně," hodnotí skip Radek Musílek výkon svého družstva CZE 1.

Ačkoliv český tým všechny zápasy prohrál a skončil na posledním místě, většina utkání byla vyrovnaná. "Nezvládli jsme především duel se Švýcary, což jsou nováčci soutěže a všechny ostatní týmy je tady porazily," přiznává Musílek.

Druhý český celek obsadil šesté místo. "Když jsme jeli do Prahy, říkali jsme si, že plán je nebýt poslední. Což se nám povedlo," uvádí člen CZE 2 Martin Tluk. "Konkurence je silná. Poslední dobou také vnímáme, že členové světových týmů nemají tak velké zdravotní postižení jako my a jsou schopni hrát tvrději. Do budoucna bychom takové hráče potřebovali," přemítá český reprezentant.

Kromě tří členů národního týmu se ze zdravotních důvodů turnaje nezúčastnila ani trenérka Helena Barkmanová. "To, že jsme zde neměli trenérku bylo také znát. V průběhu jsem se neměli s kým poradit," říká Tluk. Její absence je tedy dalším z důvodů, společně s velkou únavou a marodkou, proč české týmy nepředvedly kvalitní výkon.

Během soutěže měli hráči možnost vyzkoušet si nové vybavení, se kterým by do budoucna mohli ostatním zemím více konkurovat. Čeští hráči nastoupili do turnaje s novými extendry, tedy náčiním, které zajišťuje prodloužení ruky při odhozu kamenů. "Neměli jsme s nimi předtím žádný trénink a tady se zkoušely poprvé. Ale cítíme, že se nám s nimi hraje líp," přibližuje členka CZE 2 Jana Břinčilová.

Tak 13. Pražský mezinárodní turnaj v curlingu vozíčkářů je minulostí. 1. Norsko 2. Rusko 3. Itálie 4. Švýcarsko 5. Německo 6. ČR 2, 7. Maďarsko 8. ČR 1😉 Zveřejnil(a) Czech Wheelchair Curling dne

Po zklamání z nepostupu na mistrovství světa skupiny A tak přišel další neúspěch v podobě špatných výsledků. "Do nového roku musíme jít s čistou hlavou. Dostali jsme nové zařízení, takže se musíme zaměřit na trénink s novou technikou," přibližuje plány Musílek.

Open Czech Wheelchair Curling Tournament se letos konal už po třinácté. "Kvalitní organizační zajištění je možné i díky finanční podpoře Magistrátu hlavního města a dalších partnerů," přibližuje chod turnaje hlavní organizátor Pavel Martínek. "Ze strany organizátorů tento rok vše proběhlo v pořádku, škoda jen špatné výkonnosti našich hráčů," dodává.