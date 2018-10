Jahoda versus Stark. Sázku chtějí vyhrát oba, ale bramborového salátu se nevzdají

před 2 hodinami

Zajímavá sázka běží ve světě handicapovaných. Bude platit belgické pivo, hranolky a čokoládu Michal Stark, nebo Patrik Jahoda?

Praha - "Vsadíme se?" Tato dvě slova vzbudila nedávno v okolí cyklisty Michala Starka a handbikera Patrika Jahody velký poprask. Oba závodníci usoudili, že aby měli v příští sezoně lepší výsledky, je potřeba dát pár kilo dolů. Přesněji řečeno šest, za půl roku. A protože ve dvou se to lépe táhne a motivace porazit toho druhého je silná, vsadili se.

Sportovci rovná se zdravý životní styl. To u obou aktérů platí. Nedávno jim však skončila sezona a tři týdny po začátku sázky se jak Michal Stark, tak Patrik Jahoda připravují na hubnutí stále spíše psychicky. "Zatím se cpu jako předtím a kupodivu už jsem dvě kila sundal," odpovídá na otázku ohledně jídelníčku Michal. A podobně to má i Patrik. "Je pravda, že nyní mám hodně uvolněný režim. Vůbec se nekontroluji a užívám si, že můžu jíst vše."

Oba ale počítají s tím, že svůj přístup budou muset změnit, a plánují si nechat poradit i od specialistů. "Tento rok jsem zahájil spolupráci s jedním z největších odborníků v oblasti sportovní výživy, profesorem Vítkem," přibližuje Patrik Jahoda. "Na základě rozhovorů s ním vím, že je nutné dodržovat ideální stravu a k tomu přizpůsobit profil tréninku," dodává. Michal Stark se zase chystá požádat o pomoc člena svého týmu, Antonína Čecha.

Většinou je při každé dietě nejobtížnější odolat sladkostem. V tomto směru to ale bude mít Patrik o něco jednodušší. "Stravu si během sezony už od roku 2016 hodně kontroluju a za takovou dobu se člověku změní chuť. Vyloženě nezdravé, ale naprosto vynikající věci už mě ani nelákají," vysvětluje. To o Michalovi by se dal říct pravý opak. "Já jsem přeborník ve spotřebě čokolády a tu budu nucen radikálně omezit. Budu si ji dopřávat jen svátečně, v neděli."

Rozdílní jsou také co se týče například zeleniny. Zatímco Patrik si zamiloval saláty, pro Michala je růžičková kapusta úhlavní nepřítel a hrachová kaše by znamenala "rovnou smrt". Na jedné věci se ale shodnou - o Vánocích se omezovat nebudou. "Už teď je jasné, že bramborový salát na Vánoce prostě bude, ať se stane cokoliv. To samé platí na Nový rok, kdy máme podle rodinné tradice svíčkovou," vysvětluje Patrik. A podobně to bude i u Michala. "S bramborovým salátem se nemíním omezovat, protože děláme s mojí ženou nejlepší na světě, alespoň dcery to tvrdí. Problém budu mít zcela jistě i s cukrovím."

Pro oba sportovce je sázka velkou motivací do příští sezony. Michal by chtěl znovu závodit ve Světovém poháru. "Letošní výsledky na Evropských pohárech jsou pro mě vzpruhou a důkazem, že to stále jde. Ale Světové poháry jsou svojí výkonností ještě o stupínek výše. Je to pro mě motivace jako hrom," uvádí. A to, že váha je u cyklistiky velmi důležitá, zmiňuje i Patrik. "Sám na sobě pociťuji, že když se mi podaří shodit byť jen dvě kila, mám najednou pocit, že na kole lítám. Vše je lehčí, kolo je najednou živější."

Celá událost se setkala s pozitivními reakcemi. Sportovce podporují rodiny i členové týmu. "Naše sázka vyvolala na Facebooku poprask. Vypadá to, že celé paralympijské hnutí bude na konci března o šest kilo lehčí, protože se přidala spousta lidí," popisuje reakce okolí Patrik.

Neúspěch si ani jeden z nich nepřipouští a oba věří, že na konci března bude váha ukazovat o šest kilo méně. Cokoliv, co bude nad rámec sázky, pak bude podle Michala z říše snů. I když se chtějí navzájem porazit, rivalita mezi nimi je přátelská. A o co se vlastně vsadili? O belgické pivo, které si pak spolu dají na oslavu. A k tomu belgickou čokoládu a belgické hranolky. Ale jak řekl Michal, jen málo, aby si získanou závodní váhu udrželi i během celé sezony.