Studénka prohání mistrovský Zlín. Chceme urvat medaili, hlásí její trenér

před 1 hodinou

Fanoušci parahokeje se v letošním roce rozhodně nenudí. První kola se neobešla bez překvapivých výsledků, které udělaly soutěž zajímavější. Dřívější outsideři dokážou favority, jako je například Zlín, potrápit daleko více, než bylo v minulých letech zvykem. Dokáže Zlín i přes lehce nepřesvědčivý vstup do ligy potvrdit svoji dlouholetou nadvládu, nebo ho hladoví soupeři připraví po dlouhém čekání o mistrovský titul?

Zlínské mužstvo, které vládne českému sledge hokeji již čtvrtým rokem, nejprve umlčelo hlasy o možné ztrátě pozice české jedničky již v prvním kole, když zcela jednoznačně přehrálo Litvínov 14:0. Pak ale tento celek musel uznat, že to nebude tak snadné. Hned v následujícím kole vyválčil hubené vítězství 2:1 v Karlových Varech. Na hostující straně se tehdy protočilo pouze 6 hráčů, z toho 3 na ledě vydrželi celých 45 minut. A to byl pouze začátek.

Ve třetím kole mistr ligy klopýtl. V domácím prostředí nestačil na dobře připravenou Spartu. Zlínská šňůra domácí neporazitelnosti, trvající téměř 4 roky, byla tedy ukončena. I přes tento výpadek se hráči SHK LAPP Zlín znovu vrátili do čela tabulky. Výkonostní pokles může být způsoben i stárnutím obvyklých opor týmu, což potvrdil v i generální manažer týmu Petr Julina: "Hráči stárnou a my museli začít určitou přestavbu týmu," a dodal, že prvním cílem bude postup do play off.

Naopak příjemným překvapením letošního ročníku je zatím moravskoslezská Studénka. Její vzestup je způsoben hlavně výrazným zkvalitněním kádru. "Přišlo celkem dost zahraničních hráčů, například z Rakouska, vyzdvihl bych zejména Itala Kalegarise, ten je opravdu skvělý," okomentoval trenér Studénky Jan Šopík. Tým, který se v předchozích sezónách pohyboval ve středu tabulky, tak letos zaostává za Zlínem pouze o skóre, navíc se dá očekávat příchod dalších posil. "Jsme domluveni se dvěma hráči z Ruska, kteří by nás v případě postupu do play off také mohli doplnit," dodal Šopík. Studénka se nadále může pyšnit faktem, že i po 4. kole zůstala jako jediná stále neporažena. Hráči i realizační tým úspěchy vnímají a oplývají zdravým sebevědomím: "Úspěchem bude umístění do třetího místa, ale můj cíl je být na konci první," prohlásil trenér Šopík. A to i přes fakt, že jsou hráči Studénky kvůli rekonstrukci vlastního stadionu nuceni hrát domácí zápasy v nedalekém Havířově.

Tabulka po 5 kolech: Tým: Z V VSN PSN P Skóre Body 1. SHK LAPP Zlín 5 4 0 0 1 27:8 12 2. HC Sparta sledge hokej 5 3 3 1 0 14:7 12 3. HC KES Studénka 5 1 4 0 0 14:6 11 4. SHK Mustangové AUTO IN 5 3 0 1 1 22:16 10 5. SOHO Olomoučtí Kohouti 5 1 0 2 2 13:14 5 6. SKV Sharks Karlovy Vary 5 0 0 1 4 8:19 1 7. HC Litvínov 3 0 0 0 3 2:24 0

Už 17. listopadu na sebe narazí dva největší adepti na zisk poháru pro mistry republiky. Proti Studénce vyjede na led Zlín.