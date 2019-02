Byla to jednoduchá volba, chtěl jsem do brány, říká reprezentační gólman Vápenka

před 1 hodinou

Životní osudy provedly Michala Vápenku mnoha sporty. Úspěchy sbíral v parasportech, jako je například florbal pro vozíčkáře nebo volejbal sedících, v němž se stal i mistrem České republiky. Renomé skvělého sportovce si ovšem získal zejména v průběhu své parahokejové kariéry. Je z něho postrach útočníků a stálice ve sparťanské i reprezentační brance.

Co vás vedlo k tomu, že jste se stal parahokejovým brankářem?

Vedla mě k tomu moje florbalová historie, kdy jsem patnáct let chytal se zdravýma klukama v Praze v jednom týmu. Pak když jsem se dostal ke svému vysněnému sportu, hokeji, tak už to byla jednoduchá volba, jít do té brány.

Největší úspěchy Michaly Vápenky v para hokeji: 2x mistr ligy (2005/2006, 2006/2007) 2. místo na ME (2007, 2011) 2. místo na MS skupiny "B" (2008) Postup do skupiny "A" na MS a účast na paralympiádách (2010, 2014, 2018)

Jak byste ohodnotil své výkony v základní části parahokejové ligy?

Já myslím, že dobrý. (smích) Jak se říká, samochvála smrdí, ale myslím, že byly standardní, chytal jsem tak, jak se ode mě očekává. Kromě jednoho zvláštního víkendu, kdy jsme schytali debakl od Studénky a Zlína (10. kolo - 1:8, 0:8), ale na druhou stranu v první polovině jsme byli jediní, kdo byl schopný Zlín porazit (3:1).To si myslím, že nám výrazně pomohlo do play off.

V něm nakonec budete hrát o bronz s Pardubicemi…

Medaile by pro celý tým byla určitě úspěchem. Já osobně budu rád, když budeme dělat to, co máme. A pokud si zahraje i Jana Nachtigalová a povede se nám začlenit do týmu patnáctiletého kluka Alexe Ohara, který se nebojí hrát s dospělými, tak to bude super. Hledali jsme hlavně mladé hráče, jelikož tento sport strašně stárne a co do počtu hráčů se nerozvíjí, takže každý takhle mladý kluk je obrovský psychický náboj. A jestliže uděláme pro úspěch maximum a třeba prohrajeme, budu i tak spokojen.

S reprezentací jste nedávno vyhráli turnaj v Östersundu. Mistrovství světa v Ostravě se již blíží, těšíte se?

Určitě se těším, domácí prostředí je samozřejmě příjemné. Měl jsem možnost si zahrát na domácím mistrovství už před deseti lety. Domácí šampionát je vždycky pro hráče něco výjimečného, takže doufám, že se podaří přilákat fanoušky, protože je vždycky lepší hrát před nimi než za komorního ticha. Navíc v Östersundu jsme si vyzkoušeli boj proti soupeřům, které máme na mistrovství ve skupině. Konfrontace se Švédskem a Japonskem dopadla velmi dobře. Teď už to jen musíme potvrdit v Ostravě.

Jakým směrem se bude ubírat vaše kariéra? Zůstanete ve Spartě, nebo máte v plánu změnu působiště?

S ohledem na bydliště, práci a další věci se rozhodně stěhovat nehodlám. Přestup jinam určitě nehrozí, zůstanu sparťanem.