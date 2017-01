Brno hostilo Středoevropský pohár. Hobit porazil lídra soutěže a posunul se na druhé místo

před 3 hodinami

Překvapivá výhra a neočekávaná prohra. Tak vypadal víkend týmu SK HOBIT Brno, který hostil třetí kolo Středoevropského poháru. Domácí celek kromě toho zvládl zápas s Maďarskem a posunul se na druhé místo před Pardubice, které mají tři zápasy k dobru. Ostatní utkání nabídla jednoznačné polské derby a očekávané prohry nováčka z Maďarska.

Brno – Příjemný bodový zisk si z domácího prostředí odnesl brněnský Hobit, který dokázal vyhrát dvě ze tří utkání ve sportovní hale Fakulty sportovních studií Masarykovy Univerzity. V sobotu se český zástupce v rámci Středoevropského poháru basketbalistů na vozíku střetl s oběma polskými soupeři, v neděli nastoupil k jednoznačnému utkání proti reprezentaci Maďarska.

Hned první zápas překvapil svým výsledkem. Favorita a lídra soutěže Pactum Kielce dokázali domácí basketbalisté na vozíku porazit poměrem 51:43. S předvedeným výkonem byl spokojený i hrající trenér Adam Erben. "Hráli jsme přesně to, co jsme si řekli v pátek na tréninku. Byl to disciplinovaný výkon,“ těšilo ho.

O to víc pak zamrzela prohra s týmem, který Brno pravidelně poráží i rozdílem několika desítek bodů. Mustang Konin zvítězil díky dvěma bodům z poslední minuty. "Na konci zápasu jsem se dopustil chyby, která to rozhodla. Už do druhé půlky jsme ale měli jít s dobrým náskokem. Z části za to může i to, že jsme soupeře podcenili a mysleli si, že to půjde samo,“ shrnul reprezentant Martin Zemánek.

Maďaři nabírají zkušenosti

Podle Adama Erbena prohru způsobila i nedisciplinovanost. Na palubovku chtěl trenér proti Koninu poslat i méně zkušené hráče, ale to průběh utkání nedovoloval. To se nakonec povedlo v nedělním zápase proti Maďarsku, který domácí podle očekávání zvládli bez větších problémů v poměru 61:26. Do hry se tak dostali i ti, kteří nedostávají tolik prostoru proti silnějším celkům.

"Bylo to celkem jasné utkání, ale jsme rádi i za takového soupeře, protože máme velký počet hráčů, kteří potřebují hrát. Maďaři se hodně připravují a vidíme, že jsou na tom daleko lépe a zlepšují se,“ hodnotil po utkání Martin Zemánek.

Výsledky: sobota 7.1.

Hobit Brno x Pactum Kielce 51:43

Hungary x Mustang Konin 21:57

Hobit Brno x Mustang Konin 52:54

Hungary x Pactum Kielce 22:72



neděle 8.1.

Mustang Konin x Pactum Kielce 25:64

Hungary x Hobit Brno 26:61

V ostatních zápasech se nestalo nic neočekávaného. Nedělní polské derby mělo jasného vítěze z Kielce, který porazil Konin 64:25. Česko má dobrou pověst v organizování akcí basketbalu na vozíku, což se opět potvrdilo.

"Organizace byla skvělá a vše proběhlo bez problémů,“ pochvaloval si trenér Maďarska András Magyar. Netrápily ho ani další prohry, kterých má nováček na svém kontě již šest z celkem šesti utkání. "Máme mladý tým. Začali jsme před nedávnem, a tak se pomalu učíme a doufáme, že příští sezónu budeme silnější. Je to pro nás skvělá zkušenost,“ sdělil Magyar. Další kolo se uskuteční v únoru v polských Kielce.

Tabulka: KS PACTUM Scyzory Kielce SK HOBIT Brno WBS Pardubice KSS Mustang Konin Maďarsko

