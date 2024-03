Panák? Takové chyby obvykle nedělá, ale jinak nevím, co chcete slyšet, řekl Priske

Velmi nepovedený týden prožili fotbalisté Sparty. Po čtvrteční domácí porážce 1:5 v osmifinále Evropské ligy s Liverpoolem utrpěli dnes debakl také v nejvyšší soutěži, na hřišti třetí Plzně prohráli 0:4, čímž vyrovnali svou historicky nejvyšší porážku v samostatné lize.

Pražané vedou domácí soutěž už jen o bod před městským rivalem Slavií, na Viktorii mají devítibodový náskok. Trenér Sparty Brian Priske do bitvy o titul ale i nadále počítá svého dnešního přemožitele.

Letenští si komplikují obhajobu titulu. Minule po sérii devíti vítězství v nejvyšší soutěži remizovali doma se Slavií (0:0), teď ve 24. kole utrpěli druhou porážku v ligové sezoně. Navíc od stavu 0:2 dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího. "Z mého pohledu se nic nezměnilo. O titul bojují tři týmy," řekl Priske na tiskové konferenci.

Dánský kouč zažil jedno z největších zklamání na lavičce Sparty. "Není to o mně. Utrpěli jsme vysokou porážku, nejsme spokojení jako tým, spokojení nejsou ani hráči, ani celá Sparta. Tak to beru, společně jsme prohráli velkým gólovým rozdílem," uvedl šestačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

Plzeň se na jeho tým výborně takticky připravila. "Soupeř byl prostě lepší, dal čtyři góly. V klíčových momentech zápasu jsme nebyli dostatečně dobří, jak jsme být měli. To byl případ první branky před půlí a také druhého gólu po přestávce, který už utkání zlomil," uznal bývalý kouč Midtjyllandu či Antverp.

Nechtěl se vymlouvat na náročný program. "Samozřejmě, hráli jsme deváté utkání ve velmi rychlém sledu. Musí to mít dopad na výkon, ale není to omluva. Již o přestávce jsem měl v hlavě, jestli nestřídat," prohlásil Priske, který až v 57. minutě sáhl hned ke čtyřnásobnému zásahu do sestavy.

Hráčům nevyčítal, že by po utkání s Liverpoolem nedokázali přepnout na Plzeň. "Nikdo není spokojený s výsledkem ani výkonem, na hřišti to nefungovalo. Ale úvodních 40 minut bylo znát, že hráči své nastavení v hlavách po Liverpoolu změnili a koncentrovali se na ligu. Plzeň hrála v bloku, čekala na brejky, pak jsme se dostali do těžké situace," podotkl někdejší obránce Brugg, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Nešťastným mužem utkání byl chybující Filip Panák. "Nerad hodnotím jednotlivce hned po zápase. Věřím, že přišel na hřiště odevzdat to absolutně nejlepší ze sebe. Ano, byly tam chyby, které obvykle nedělá, ale jinak nevím, co chcete slyšet," řekl Priske.

Sparta obdržela osmou červenou kartu v ligové sezoně, což je nejvíce ze všech týmů. Tři z nich dostal Krejčí. "O vyloučeních jsme nějakou dobu mluvili, ale rozhodčího nebudu komentovat," mínil Priske.