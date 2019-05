Svaz chce MS v letech na lyžích, stát ale musí zaplatit opravu Harrachova

před 28 minutami

Lyžařský svaz chce v Harrachově v roce 2024 uspořádat mistrovství světa v letech na lyžích. Podmínkou ale je, aby stát financoval rekonstrukci celého tamního skokanského areálu. Svaz proto sice podal u Mezinárodní lyžařské federace (FIS) přihlášku, protože se kandidatury uzavíraly 30. dubna, ale požádal o odložení platby registračního poplatku. Čeká na definitivní státní záruky.

Harrachovský skokanský areál byl loni v létě kvůli havarijnímu stavu uzavřen. Plány na jeho obnovu komplikují majetkoprávní spory různých subjektů, které v areálu působí. Jedná se také o tom, kdo po případné rekonstrukci bude platit náklady na provoz.

Politici už dříve přislíbili, že se stát bude podílet na opravě můstků. Svaz nyní v souvislosti s kandidaturou žádá jasné garance. "Mistrovství světa by bylo ideální příležitostí, jak obnovit letitou skokanskou tradici v Harrachově, který je s tímto sportem historicky neodmyslitelně spjat. Potřebujeme ale od státu definitivní záruku, že poskytne finance pro rekonstrukci harrachovského areálu," uvedl v tiskové zprávě generální sekretář svazu Jakub Čeřovský.

Rekonstruovat by se neměl jen mamutí můstek, kde se mistrovství světa v letech konalo naposledy v roce 2014, ale celý areál. Menší můstky jsou totiž zásadní pro přípravu mládeže. "Ta se aktuálně potýká s tím, že na našem území nemá kde trénovat," upozornil Čeřovský.

Přestavbu můstků v Harrachově a jejich následné využívání by přivítala i FIS. "Rozhodně by se tak nejednalo pouze o jednorázovou akci, ale Mezinárodní lyžařská federace počítá s tím, že se do Harrachova budou vracet závody pravidelně i na úrovni Světového poháru," uvedl Čeřovský.

MS v letech na lyžích se v Harrachově konalo čtyřikrát, naposledy se kvůli větru odskákala jen dvě z plánovaných čtyř kol a musela být zrušena soutěž družstev.

V pořádání MS se Harrachov pravidelně střídá se středisky ve slovinské Planici, německém Oberstdorfu, rakouském Kulmu a norském Vikersundu. V roce 2024 je na řadě právě český areál. "Je to dlouhodobá vzájemná dohoda FIS a jednotlivých národních svazů. Neočekáváme proto, že by některý ze čtyř ostatních států, na jejichž území se pravidelně pořádají závody v letech na lyžích, přišel s protikandidaturou," řekl Čeřovský.

Žádostí českého svazu se bude předsednictvo FIS zabývat na přelomu května a června. Tam se rozhodne, dokdy musí česká strana registrační poplatek zaplatit.