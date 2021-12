Dva koně utraceni, tři žokejové v nemocnici. Kolize na dostizích měla hrůzné následky

Nový ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by měl podle odcházející ministryně financí Alena Schillerové (ANO) prodloužit dočasné odpuštění DPH na energie i na další měsíce, aby nová vláda měla čas připravit dlouhodobější řešení pro snížení cen energií. Pokračovat by měl i v rozvíjení projektu on-line portálu Moje daně nebo paušální daně pro živnostníky. Schillerová to v pátek uvedla na tiskové konferenci končící vlády Andreje Babiše (ANO). Schillerová dodala, že novému ministrovi připravila 100stránkový předávací dokument, kde je uvedeno, na čem je třeba dále pracovat a co je třeba rozvíjet.