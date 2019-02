Samková neztrácí elán: Nemám tak nudný sport, jako třeba běžkaři, směje se po triumfu

před 1 hodinou

Eva Samková konečně dosáhla na zlatou medaili z mistrovství světa ve snowboardcrossu. Motivaci ale hledat nemusí. Snowboard ji baví jako takový a těší se na nabitý závěr sezony.

Olympijská vítězka z roku 2014 a vítězka celkového hodnocení Světového poháru z roku 2017 se nebojí ztráty motivace, poté co doplnila sbírku úspěchů o zlatou medaili z mistrovství světa. Pětadvacetiletá snowboardcrossařka se baví samotným ježděním bez ohledu na výsledky. A v tom hodlá pokračovat.

Když před pěti lety získala olympijské zlato na hrách v Soči, musela Samková hledat motivaci znovu. V současné době ale nic podobného nečeká. "Ten náš sport není o medailích. Já chápu, že (třeba) ti běžkaři si potřebují furt hledat medaile a ta ocenění, protože mají bohužel poměrně nudný sport, ale my máme poměrně zábavný sport. Fakt je to zábavné a člověka baví to ježdění a ty závody samy o sobě," líčila na dnešní tiskové konferenci po příletu z USA, kde v pátek suverénně ovládla MS.

Trojnásobná juniorská mistryně světa se první medaile na seniorském MS dočkala na pátý pokus. "Mezitím jsem vyhrála olympiádu, tak to zase nebylo tak strašné, to čekání," poznamenala s úsměvem.

Nijak zvlášť si marné dobývání titulu nepřipouštěla, vždy si na to vzpomněla jen jednou za dva roky, když přijela na další MS. To pro trenéra Marka Jelínka bylo světové zlato důležitější než křišťálový glóbus za celkový triumf v SP. "Celkové vítězství, které se povedlo, znamená, že můžete udělat během sezony chybu. Na tom mistrovství světa nemůžete udělat chybu ani jednu. Jako trenér jsem to přání měl dlouho. Byla to taková poslední medaile, kterou jsme neměli. Kromě X-Games, které nám zrušili, jsme posbírali všechno, co šlo," konstatoval. Na hrách extrémních sportů (X-Games) byla Samková nejlépe druhá, když v roce 2014 těsně před ZOH nestačila jen na Američanku Lindsey Jacobellisovou.

Trenér Jelínek věřil, že Samková může světový šampionát vyhrát, už po prvním podzimním tréninku v italském Stelviu. A bezprostředně před MS viděl, že je jeho svěřenkyně ve skvělé formě. "Jezdilo jí to opravdu dobře, cítila se díky tomu sebevědomě. Věděla, že to prkno ovládá," řekl.

Novopečená mistryně světa si pochvalovala, že se na soustředění v Coloradu týden před MS dostala do pohody a celý závodní den byl bez problémů. "Bylo to v klidu. Byl trénink, měla jsem tři jízdy a pak se šlo domů. Ta trať nebyla tak náročná jako na olympiádě," řekla česká reprezentantka, jež na šampionátu vyhrála všechny vyřazovací jízdy.

Hned v úterý společně s celým českým týmem odcestuje do německého Feldbergu, kde se od pátku do neděle uskuteční další díl Světového poháru. Do poloviny března jsou pak ještě naplánovány závody SP ve Španělsku a Švýcarsku. Samková se na nabitý program příštích týdnů těší. "Díky bohu, že je našlapanej, my jsme měli hrozně dlouho (závodní) volno," řekla.

V aktuálním ročníku SP se totiž odjely jen těsně před Vánocemi dva závody v italské Cervinii, kde skončila Samková druhá a první. S Jacobellisovou, která měla totožnou bilanci v opačném pořadí, se dělí o průběžné vedení v seriálu.