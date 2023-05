Kvůli StarDance přijde o půl sezony. Kotníky Adamczykové si musí zvykat na podpatky

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková hodnotila uplynulou sezonu nad očekávání. Díky návratu po těžkém zranění nohou a triumfu na březnovém mistrovství světa v gruzínském Bakuriani získala počtvrté v kariéře korunu pro vítězku ankety Král bílé stopy.

Novinářům řekla, že její kotníky jsou již po úrazu z prosince 2021 v pořádku. Velkou zkouškou však pro ně bude taneční soutěž StarDance, které se česká reprezentantka letos zúčastní a jež jí zasáhne do přípravy a nadcházející sezony.

"Sezona určitě předčila očekávání. Na podzimní tiskovce a při všech rozhovorech jsem nechtěla a ani nemohla nic předvídat. Nevěděla jsem, co od sebe čekat," řekla novinářům Adamczyková.

"Během únorového kempu se mi ale jezdilo super, a když už to mělo někde vyjít, tak to přišlo v Gruzii. Možná nejvíc v celé sezoně mi tam seděl i profil tratě. Cítila jsem tedy zadostiučinění, že jsem si řekla: Jo, jsem zpátky," doplnila rodačka z Vrchlabí.

Trojnásobná vítězka Světového poháru stihla po sezoně projížďky na koni, zahrála si také v klipu zpěvačky Barbory Polákové ve skladbě Sousedův trávník. Pomalu již ale vyhlíží účast v taneční soutěži StarDance, kde bude účinkovat s manželem a hercem Markem. Televizní show se koná od října do prosince.

"Původní plán byl takový, že StarDance mělo být původně minulý podzim, takže jsem si říkala, že odjedu olympiádu, ideálně bych ji vyhrála a další sezonu začnu StarDance. Olympiáda se ale nekonala a StarDance také ne. Bylo tedy super, že jsem mohla tuto sezonu zvládnout mistrovství světa. A tím, že jsem vyhrála, jsem si říkala, že si snad mohu dovolit si udělat radost," podotkla.

Přestože se její trenér Marek Jelínek zpočátku na nápad netvářil, Adamczyková si účast prosadila.

"Řekl mi svůj názor, že se mu to samozřejmě nelíbí a že StarDance je vnímané spíše jako pro sportovce po kariéře. Já jsem to ale asi trochu řekla jako hotovou věc. Že mi to nabídli a že bych do toho chtěla jít," uvedla.

Účast v soutěži zasáhne do nadcházející sezony. Adamczyková vynechá například přípravu v Austrálii a počítá i s absencí v úvodních podnicích Světového poháru. Chce však využít toho, že půjde o sezonu bez vrcholné akce.

"Předpokládám, že mi asi půl sezony uteče. V prosinci máme většinou dva závody, takže je to složité. Na začátku ledna to vypadá, že tam závodů moc není, tak doufám, že bych mohla naskočit ve druhé půlce zpět. V únoru a březnu je pak těch závodů nejvíc," řekla. Dál se bude přesto věnovat suché přípravě. "Popravdě jsem ani v této sezoně na sněhu moc nenatrénovala. Musím věřit i svým zkušenostem."

Návrat na svahy se bude odvíjet od toho, jak dlouho bude ve hře o konečné vítězství v soutěži. "Mám to naplánované, že jak vypadnu, můžu klidně druhý den nebo za dva dny jet na soustředění. StarDance končí v prosinci, takže kdybych se dostala do finále, tak padají prosincové závody. Mohu ale jet přes Vánoce na hory potrénovat. V lednu už občas míváme na Dolní Moravě i trať," doplnila.

Po předloňských zlomeninách obou nohou nad kotníky se cítí již bez omezení. Přípravu zahájila minulý týden. "Tento týden je takový ostřejší, takže mě vše bolí, ale to je normální. Kotníky se zatím tváří, že jsou v pohodě. Funguje to tak, jak jsem v březnu skončila," řekla snowboardistka, jež se těší i na traily na kole během léta.

Velkou zkouškou pro ni bude i StarDance. Taneční soutěž bude muset absolvovat Adamczyková v botách s podpatky, na které není zvyklá. "Necítím se v nich dobře, ale samozřejmě budu chodit dva měsíce na podpatcích a před tím na trénincích. Všichni říkají, že v tom vaří a dělají vše doma, aby si na to zvykli," líčila. "Je ale pravda, že si kotníky už zvykly na hodně věcí. Minulý srpen jsem si také myslela, že nebudu ani moc jezdit a pak se mi v listopadu už docela dobře jezdilo. Podpatků se ale asi bojím nejvíc," doplnila.

Adamczyková oslavila na konci dubna také jubilejní 30. narozeniny. Jednu oslavu měla v úzkém rodinném kruhu, další si užila s moderním pětibojařem Janem Kufem a ještě jedním kamarádem.

"Uspořádali to Honzova manželka a můj Marek. Ani jeden jsme o tom nevěděli. Já jsem myslela, že jdu na Honzovu tajnou oslavu, Honza si myslel, že jde na moji tajnou oslavu a Majkl (kamarád) si myslel, že jde na moji a Honzovu tajnou oslavu. Bylo to super, měli jsme tam všechny kámoše a bylo to krásné. Nikdy jsem tajnou oslavu neměla a hezky jsem to oslavila. Ani se necítím stará, furt se cítím dobře," dodala Adamczyková.