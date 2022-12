Nejlepší výsledek od vážného zranění. Adamczykové těsně unikly stupně vítězů

Terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v dolnosaském Wilhelmshavenu je klíčový pro energetickou bezpečnost Německa. Prohlásil to německý kancléř Olaf Scholz při sobotním uvedení tohoto zařízení do provozu. Německo podle něj brzy zprovozní další. Nové zařízení má roční kapacitu pět miliard kubických metrů plynu, což odpovídá asi šesti procentům německé potřeby.

"Dnešek je dobrým dnem pro naši zemi. Je to také ukázkou pro svět, že německé hospodářství zůstává silné," řekl Scholz. Do Wilhelmshavenu ho doprovodili ministři hospodářství a financí Robert Habeck a Christian Lindner. Německo začalo terminály budovat po ruské invazi na Ukrajinu, aby se zbavilo energetické závislosti na Rusku.

Ústřední částí terminálu je plavidlo Höegh Esperanza, které LNG převádí zpět do plynného skupenství. Do přístavu dorazilo ve čtvrtek. Společnost Uniper, která ho provozuje, uvedla, že první plyn odtud začne do německé soustavy proudit od 22. prosince. S řádným fungováním počítá od poloviny ledna, kdy do přístavu připluje první tanker s LNG.

Dokončena byla také infrastruktura pro plovoucí terminál v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku. Terminál je prozatím ve Francii a jeho připlutí se plánuje na leden. Společně se zařízením pro Wilhelmshaven si ho pronajala německá vláda, aby nahradila dodávky plynu z Ruska, které se v souvislosti s válkou na Ukrajině a následnými unijními sankcemi pro Moskvu prakticky zastavily.