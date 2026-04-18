„Vystrašilo mě to." Satoranský chyběl Barceloně dva týdny kvůli potížím se srdcem

Rozehrávač Tomáš Satoranský chyběl Barceloně dva týdny kvůli potížím se srdcem. Český basketbalista to uvedl po návratu do sestavy v pátečním utkání posledního kola základní části Evropské ligy, v němž pomohl k vítězství nad Bayernem Mnichov 95:69 a postupu do předkola play off.
„Vystrašilo mě to. Vím, že se o tom, co mi je, moc nemluvilo. Měl jsem nějaké problémy se srdcem, a to vás vždycky vyleká. Je to jiné než zranění svalu, kolena nebo kotníku. Už mě to potkalo v minulosti, takže jsme museli být opatrní," řekl čtyřiatřicetiletý hráč v rozhovoru pro TV3.
Ze zdravotních důvodů vynechal čtyři zápasy. V pátek strávil na palubovce téměř 25 minut a zaznamenal čtyři body a pět asistencí. Jan Veselý přispěl k důležité výhře 11 body.
„Řešit to v téhle fázi sezony nebylo ideální, ale jsou důležitější věci než basketbal. Jsem rád, že vyšetření dopadla dobře a mohl jsem týmu pomoct," uvedl Satoranský.
V předkole se Barcelona utká s Crvenou zvezdou Bělehrad. K postupu do čtvrtfinále bude muset vítěz tohoto zápasu následně uspět na hřišti poraženého z duelu mezi Panathinaikosem a Monakem.
