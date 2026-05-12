Lepší než Pogačar? Ten si dával pivo a pizzu. Klíčí nová rivalita, Francie u vytržení

Do začátku Tour de France zbývají necelé dva měsíce a Francie už naplno žije příběhem Paula Seixase. 19letý supertalent má být novým vyzyvatelem krále Tadeje Pogačara, do světa velké cyklistiky vlétl možná ještě působivěji než Slovinec. Však i on sám vysekl mladému zjevení z Lyonu poklonu.
Ti dva se letos utkali na dvou jednorázovkách - zkraje března na Strade Bianche a koncem dubna na nejstarší světové klasice Lutych-Bastogne-Lutych.
Vždy se stejným výsledkem: 1. Pogačar, 2. Seixas.
Hlavně v Belgii však mladý Francouz světového šampiona pořádně potrápil a Pogačar ho utrhl relativně těsně před cílem. Rozhodující útok se přitom očekával daleko dříve, konkrétně na stoupání La Redoute.
„Jel jsem tam úplně na doraz, ale Paul vyjel na vrchol vedle mě. I dál byl hodně silný. Byl jsem ohromený,“ přiznal Pogačar, v 27 letech již čtyřnásobný vítěz Tour de France.
O pár dní později stáj Decathlon (dříve AG2R) oznámila, že letošní ročník „Staré dámy“ se bude týkat i Seixase. Vytáhlý mladík tak zažije premiéru v seriálu Grand Tours doma, rovnou na nejslavnější cyklistické akci.
Ve Francii se hned začalo mluvit o tom, že i tam vyzve Pogačara.
„Zatím si to srovnání nedokážu ani představit, ale samozřejmě budu bojovat. Jsou to tři týdny, budu uvážlivější,“ přemýšlel Seixas, zároveň se při otázce na ambice nedržel úplně při zemi.
„Kdybych si musel vybrat, největší potěšení by mi přineslo umístění na pódiu v celkové klasifikaci. Ale i kdyby vyšlo jen vítězství v některé etapě nebo třeba možnost obléct si žlutý dres, byla by to úspěšná Tour,“ dodal.
Ostatně i dříve prohlašoval: „Nějaký tlak mě nezajímá. Jestli jsem pod tlakem, nebo ne, to nemá co dělat s tím, zda mám dobré nohy.“
Do historie se mladík, jehož rodiče se věnovali karate a kterého k cyklistice přivedl dědeček, výrazně zapíše už pouhou účastí na Tour.
Ve věku 19 let, devíti měsíců a devíti dnů bude jejím nejmladším závodníkem za posledních 89 let. Prvním takovým od roku 1937 a svého krajana Adriena Centa.
Že si Francouzi dělají u tak mladého jezdce příliš velké naděje?
Není divu. Vždyť na francouzského vítěze Tour čekají od triumfu Bernarda Hinaulta v roce 1985 a v poslední době žádnou reálnou šanci neměli. Sledovali, jak se na trůnu střídají Pogačar a Jonas Vingegaard.
Seixas navíc letos jiné francouzské čekání ukončil. Na závodě Kolem Baskicka se stal prvním Francouzem od roku 2007, který zvítězil na etapovém podniku nejvyšší úrovně WorldTour.
To nezvládli ani Thibaut Pinot nebo Romain Bardet, kteří přitom dokázali vystoupat na pařížské pódium Tour de France.
Seixas opanoval vedle Baskicka v této sezoně také slavnou belgickou klasiku Valonský šíp.
Brutální kopec Mur de Huy v jejím závěru vyšlapal v rekordních číslech - lépe než v minulosti Pogačar, jenž tentokrát na startu chyběl. Seixas na finální stěně dominoval, nikomu nedal šanci.
Valonský šíp v podání Seixase:
„Je to klenot,“ nechal se slyšet ředitel Tour Christian Prudhomme. Média v zemi psala po Seixasově triumfu v Baskicku zase o hvězdě, ve kterou už Francie ani nedoufala, či o budoucím cyklistickém obrovi.
Pinot se už vloni nezdráhal o mladém krajanovi říct, že ve svém věku je dokonce lepší, než byl Pogačar. Letos v březnu pak tuto myšlenku rozvedl jiný Slovinec a Pogačarův týmový parťák z UAE Domen Novak.
„Co vím, tak Tadej v 19 letech ani nejezdil na soustředění do hor. Závodil za malý slovinský tým. Dá se říct, že i v době, kdy poprvé vyhrál Tour, jedl pizzu, pil pivo a hrál na playstationu,“ popisoval Novak.
Den po prvním triumfu na Tour bylo Pogačarovi dvaadvacet.
„Tadej je přirozený talent, zatímco tihle noví mladí jezdci přicházejí už velmi vybroušení. Jsou zvyklí trávit čas mimo domov, všechno je velice profesionální, což je v jistém smyslu skvělé,“ poznamenal Novak.
„Ovšem už před dvacítkou bývají ti kluci tak vyčerpaní, že nevím, zda budou vůbec schopni závodit třeba do třiceti,“ přidal.
Byť Seixas slovinského giganta v přímém souboji zatím neporazil, je jeho nástup v době Pogačarovy dominance příjemným oživením světové cyklistiky.
Není potřeba pochybovat o tom, že na Tour bude pod silným drobnohledem celé Francie.
