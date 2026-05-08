Tvrdý hromadný pád očesal spurtující peloton. První etapu Gira pak vyhrál Magnier

Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Francouz Paul Magnier. V Burgasu ovládl závěrečný spurt, při kterém rozdělil peloton zhruba 600 metrů před cílem hromadný pád. O vítězství tak po 147 kilometrech bojovala pouze desítka jezdců.
Magnier ve finiši předčil Dána Tobiase Lunda Andresena a Brita Ethana Vernona.
Dvaadvacetiletý jezdec stáje Soudal Quick-Step si připsal 27. vítězství v kariéře, ale první na jedné z Grand Tours.
Vrchař Jan Hirt zahájil své deváté Giro 63. místem. Čeští debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí obsadili 149. respektive 162. pozici.
V Bulharsku se pojedou ještě dvě etapy. V sobotu je na programu trasa z Burgasu do Veliko Tarnova dlouhá 221 km.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 1. etapa (Nesebar - Burgas, 147 km):
1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:21:08, 2. Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Vernon (Brit./NSN), 4. Milan (It./Lidl-Trek), 5. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 6. Lonardi (It./Polti VisitMalta), ...63. Hirt (ČR/NSN), 149. M. Kopecký, 162. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas.
Policie nalezla nezraněné dva lidi, kteří byli podle všeho zajati jako rukojmí v pobočce banky Volksbank ve městě Sinzig na západě Německa. Po prohledání budovy nikoho jiného neobjevila, pachatelé z místa činu utekli, píší agentury DPA a AFP s odvoláním na policejní prohlášení.
Budoucnost nakupování se nebude odehrávat jen v regálu či v e-shopu, ale mnohem více půjde o souboj v algoritmech. S nástupem AI se může stát, že zákazník přestane aktivně vybírat. Zadá požadavek a nákup za něj dokončí algoritmus. „Je otázka, jestli vědí, jak ten algoritmus funguje, a jestli se do jeho výběru vůbec dostanou,“ říká Michal Černý, odborník na retail a partner společnosti Deloitte.
Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Římě do 3. kola. Třináctý hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Jana-Lennarda Struffa 7:6, 6:3. Světová jedenáctka Karolína Muchová podlehla Anastasii Potapovové z Rakouska 3:6, 2:6.
Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně myslely, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to v Den vítězství na pražských Olšanských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).