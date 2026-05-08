Sport

Tvrdý hromadný pád očesal spurtující peloton. První etapu Gira pak vyhrál Magnier

ČTK

Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Francouz Paul Magnier. V Burgasu ovládl závěrečný spurt, při kterém rozdělil peloton zhruba 600 metrů před cílem hromadný pád. O vítězství tak po 147 kilometrech bojovala pouze desítka jezdců.

Paul Magnier slaví vítězství v první etapě Gira 2026.Foto: Reuters
Magnier ve finiši předčil Dána Tobiase Lunda Andresena a Brita Ethana Vernona.

Dvaadvacetiletý jezdec stáje Soudal Quick-Step si připsal 27. vítězství v kariéře, ale první na jedné z Grand Tours.

Vrchař Jan Hirt zahájil své deváté Giro 63. místem. Čeští debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí obsadili 149. respektive 162. pozici.

V Bulharsku se pojedou ještě dvě etapy. V sobotu je na programu trasa z Burgasu do Veliko Tarnova dlouhá 221 km.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 1. etapa (Nesebar - Burgas, 147 km):

1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:21:08, 2. Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Vernon (Brit./NSN), 4. Milan (It./Lidl-Trek), 5. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 6. Lonardi (It./Polti VisitMalta), ...63. Hirt (ČR/NSN), 149. M. Kopecký, 162. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas.

„Pro mladší generaci je hlavním nákupním nástrojem mobil. Reálný dopad na nákupní chování mají sociální sítě a influenceři a teď přichází další vlna: umělá inteligence. Může se stát hlavním prostředníkem při nakupování,“ říká Michal Černý, partner společnosti Deloitte ČR.
Slevy jako droga. Všichni vědí, že narušují důvěru, ale neumí s tím přestat, říká odborník

Budoucnost nakupování se nebude odehrávat jen v regálu či v e-shopu, ale mnohem více půjde o souboj v algoritmech. S nástupem AI se může stát, že zákazník přestane aktivně vybírat. Zadá požadavek a nákup za něj dokončí algoritmus. „Je otázka, jestli vědí, jak ten algoritmus funguje, a jestli se do jeho výběru vůbec dostanou,“ říká Michal Černý, odborník na retail a partner společnosti Deloitte.

Reklama
Rudolfinum - Den nezávislosti Ukrajiny 2023
Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů, připomněl Vystrčil

Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně myslely, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to v Den vítězství na pražských Olšanských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

