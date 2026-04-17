Světový basketbal smutní. Výkony zesnulé legendy překonal jen LeBron James

Ve věku 68 let zemřel bývalý brazilský basketbalista Oscar Schmidt, člen Síně slávy a nejlepší střelec v historii olympijských her a mistrovství světa.
Úmrtí oznámila jeho rodina, která uvedla, že basketbalová legenda bojovala posledních patnáct let "s odvahou, důstojností a houževnatostí" s nádorem na mozku.
Schmidtova dlouhá a úspěšná kariéra trvala téměř tři desetiletí, od roku 1974 do roku 2003. Za Brazílii hrál na pěti olympijských hrách v letech 1980 až 1996, na klubové úrovni působil kromě své vlasti také v Itálii a Španělsku.
V roce 1984 ho draftovalo New Jersey, ale smlouvu s Nets Schmidt nepodepsal a v NBA si nikdy nezahrál.
Schmidt byl skvělým střelcem za tři body, díky čemuž si vysloužil přezdívku "Svatá ruka". Se 1093 body je rekordmanem olympijské historie a maximem je také jeho 906 bodů na mistrovství světa.
Na obou turnajích je rovněž autorem nejlepšího střeleckého výkonu v jednom utkání: na OH 1988 nasázel Španělsku 55 bodů a o dva roky později na MS dal 52 bodů Austrálii.
Celkově 203 cm vysoký basketbalista nastřílel na klubové a reprezentační úrovni 49 737 bodů, čímž překonal rekord Kareema Abdula-Jabbara. Až v roce 2024 Schmidtovo maximum překonal LeBron James.
V roce 2010 byl legendární Brazilec uveden do Síně slávy FIBA, o tři roky později pak do Naismithovy Síně slávy.
Litvínov dvakrát dotahoval, první zápas baráže vyhrál v prodloužení
Hokejisté Litvínova zdolali v úvodním utkání baráže o extraligu Jihlavu 3:2 v prodloužení. Hosté v zápase dvakrát vedli, ale v čase 69:15 rozhodl obránce Ondřej Baláž.
ŽIVĚ Teherán souhlasí s pozastavením jaderného programu a uran se převeze do USA, řekl Trump. Írán to popírá
Írán podle tvrzení amerického prezidenta Donalda Trumpa souhlasil, že na dobu neurčitou pozastaví svůj jaderný program. Trump to řekl agentuře Bloomberg s tím, že Teherán také od USA neobdrží žádné zmražené finanční prostředky. Podle agentury Reuters Trump prohlásil, že USA budou spolupracovat s Íránem na získání jeho obohaceného uranu a následném převozu do USA. Írán to už dříve popřel.
ŽIVĚ Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, upozornil Zelenskyj
Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.
„Myslivecká lobby je silná.“ Poslanci jim chtějí zakázat odstřel psů a koček, už reagovali
Ve sněmovně momentálně leží novela zákona, která by myslivcům zakazovala střílení toulavých psů a koček. Podle poslanců, kteří zákaz navrhují, by za zvířata měli více odpovědnosti nést jejich majitelé. Pro jsou též ochranářské spolky. Návrh ale kritizují samotní myslivci.