Vítěze Tour 2020 určí horská časovka na Planinu krásných dívek

Ústecký krajský soud poslal za týrání a těžké ublížení na zdraví malého dítěte jeho otčíma na 16 let do vězení. Dítě zemřelo. Případ se stal loni v únoru Lounech. Stíhání čelí i matka utýraného chlapce, kterému nebyly ani tři roky.

Dítě podle znalců zemřelo následkem brutálního fyzického násilí. Stopy DNA chlapce se našly mimo jiné na žehličce. K bití používal Josef Kuča podle obžaloby dlaně, vařečku, kousal ho, sprchoval studenou vodou nebo nechával klečet s nataženýma rukama, na které mu pokládal knížky.

Muž se k činu částečně doznal. Popřel, že by dítě pálil, připustil, že ho svou výchovou zabil. Při posledním slovu se omluvil rodině chlapce. "Nechtěl jsem, aby to tak dopadlo, a moc mě to mrzí," řekl.