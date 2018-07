Video: Sagan předjížděl na Tour močícího soupeře. Dostal zásah?

před 1 hodinou

Peter Sagan sice na Tour de France suverénně kraluje v soutěži o zelený trikot pro nejlépe bodujícího cyklistu, v neděli ale i slovenský "Tourminátor" udělal chybu. Neprozřetelně se totiž jal předjíždět soupeře ve chvíli, kdy se jeden z nich rozhodl za jízdy vymočit. A protože si toho Sagan nevšiml, nevědomky nepříjemnou sprškou projel. Alespoň to naznačuje video, které se v pondělí objevilo na sociálních sítích. Následky to na něm ale žádné nezanechalo, snad kromě potřísněného trikotu. Na startu dnešní etapy z Carcassonu do Bagneres pochopitelně nechyběl.

Генрих Хаусслер обоссал Петера Сагана, в прямом смысле слова. Австралиец прижался к правой бровке и спокойно писал на ходу. Саган взял еще правее и решил протиснуться между Генрихом и обочиной ))). Результат этого маневра на видео. https://t.co/DKAnufKcv4 — VELOGON.RU (@VELOGONRU) July 24, 2018

autor: Sport | před 1 hodinou