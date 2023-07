Pogačar zbytečně riskoval, Dán má před Tour navrch, míní Tesař. Sagan to doma přehnal

110. ročník cyklistické Tour de France startuje ve španělském Bilbau již dnes. Přinese po roce zase velký souboj dvojice Tadej Pogačar - Jonas Vingegaard? Kdo z nich má větší šanci? A co ukáže na své poslední Tour slovenský fenomén Peter Sagan? Odpovídá cyklistický expert Lubor Tesař, čtyřnásobný mistr republiky v silničním závodě.

Bude hlavním motivem Tour stejně jako vloni souboj Jonase Vingegaarda a Tadeje Pogačara? I podle sázkových kanceláří jako by nikdo jiný neměl šanci na celkový triumf.

Když to řeknu takhle, bohužel to tak nejspíš bude. Na druhou stranu vždy na Tour někdo vyskočí, nedávno se na závodě Kolem Švýcarska výborně předvedli mladíci v čele s Mattiasem Skjelmosem. Bude to o komplexnosti, ani jeden den nesmíte mít těžkou krizi. Nicméně s největší pravděpodobností budeme sledovat souboj Vingegaarda s Pogačarem a jejich stájí.

Komu z nich dáváte větší šance na úspěch?

Začal bych nešťastným pádem Pogačara na jarní klasice v Lutychu. Chytal jsem se za hlavu, proč tam vůbec startuje, proč jdou nějakému neštěstí takhle naproti. Na klasikách je to divoké, je těžké tam ochránit lídra. Kdyby tam nespadl a nezranil si zápěstí, favorizoval bych Pogačara.

Takhle věříte spíše dánskému obhájci žlutého dresu?

Sám jsem měl zlomenou navikulární kost a divím se, jak rychle se Pogačar dostal do dobré formy. Vydrží to na Tour? Mentálně asi ano, ale třeba dva měsíce s tou rukou nemohl pořádně jezdit sjezdy. Je otázka, jak na tom bude technicky. V první polovině sezony se potřebujete vyjezdit, může mu to chybět. Hlavně zpočátku to bude otazník, o trochu více bych favorizoval Vingegaarda.

Vloni ve 25 letech poprvé vyhrál závod ze série Grand Tours? Nesváže mu obhajoba ruce?

Četl jsem, že nervózní nebude, že už Tour vyhrál, takže se nic nestane, pokud se mu to teď nepovede. Ale já si myslím, že on si nervy bude připouštět více než Pogačar. Ten může překvapit, navíc vyhrál Tour už dvakrát a může být ještě více v klidu.

Zároveň měl vloni k ruce mnohem silnější tým než Pogačar. Zato letos bude stáji Jumbo-Visma chybět Primož Roglič, vítěz Gira.

Může to sehrát roli. Vloni si tým Jumbo-Visma dělal, co chtěl. Vyhrál pět etap, do toho se soustředil na žlutý i zelený dres pro Wouta van Aerta. Byli o třídu lepším týmem než druhý v pořadí. Teď se to srovná, Pogačarův tým UAE posílil. Uvidíme, zda se dokážou vyrovnat Jumbu.

Oproti zvyklostem z posledních let se pojede jediná časovka, a to horská v šestnácté etapě. Co může se závodem udělat?

Může to být vykřičník pro Vingegaarda. Nechávat to na časovku, kdyby měl náskok jen pár minut, na to už před třemi lety doplatil Roglič. Viděl bych v tom výhodu spíše pro Pogačara. Každopádně se díky tomu bude v prvních dvou týdnech závodit. Jeden z nich si bude chtít vypracovat vyšší náskok, ale nezapomínejme ani na ty závodníky z druhého sledu. Třeba tu dvojici někdo dostane pod tlak.

Ve 33 letech se na svou poslední Tour chystá Peter Sagan, sedminásobný držitel zeleného dresu. Bude mít podle vás šanci vyhrát etapu a prohnat mladší kolegy?

Všichni, nebo většina z nás, jsme mu skoro celou kariéru drželi pěsti. Teď se zrovna na mistráku moc nepředvedl, hlavně po lidské stránce. Ale pojďme k Tour. Zatím formu nemá, nicméně Sagana nemůžete nikdy odepsat, třeba ji zase najde. Leč velké šance už mu nedávám.

Sagan skončil o víkendu druhý ve "slovenském závodě" na společném mistrovství Česka a Slovenska. V cíli spadl a pak se vztekal na Čecha Pavla Bittnera i krajana Matúše Štočka. Přehnal to?

Absolutně. V konfliktu s Bittnerem byl úplně mimo mísu, Štoček si pak ani neužil slovenskou hymnu a své velké vítězství. V podstatě Saganovi nic neudělal. Ano, jel mírně doleva, ale když si promítneme spurty Sagana v jeho kariéře, takhle rovně jako Štoček možná ani nikdy nejel. Sagan se zkrátka zavřel a neměl kudy jet. Pak už reagoval trochu zoufale, ale nemůžete jet tak, že smeteme skoro půl balíku.

Sledoval jste na Netflixu dokumentární seriál o loňské Tour?

Viděl jsem jen část, ale bavil jsem se s lidmi, kteří se na to dívali. Přišlo mi to zajímavé, pro cyklistické fanoušky i pro laiky. Člověk z toho pochopí, že silniční cyklistika není úplně jednoduchý sport a že jezdci nejsou jen nějací roboti na vysílačkách.

Formule touto cestou v posledních letech pořádně zvedla svou popularitu. Snaží se tímto i Tour posílit svou pozici u diváků?

Je to samozřejmě jedna z cest. Pokud necháte diváka aspoň trochu nakouknout do té cyklistické kuchyně, tak náš sport má co nabídnout. Takže i ten seriál nejspíš bude přínosem a popularitě pomůže.

Tour odstartuje v Bilbau, srdci Baskicka. Očekáváte, že to bude s hlasitou a početnou diváckou pompou?

Španělé jsou divokým cyklistickým národem. Vloni byl začátek Tour v Dánsku, také to bylo šílenství, ale tady to bude ještě daleko živější a možná i kontaktní. Španělé jsou takoví, že si na své hvězdy chtějí pomalu sáhnout. Jsou impulzivnější národ. Závodníci si musí dát pozor a být pořád ve střehu.