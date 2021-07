Nevěděl, co má dělat. Tak O'Connor prostě ujel a vyhrál etapu na Tour

Devátou, horskou etapu Tour de France vyhrál po sólovém úniku australský cyklista Ben O'Connor a posunul se na druhé místo průběžného pořadí. Žlutý trikot lídra udržel obhájce Tadej Pogačar ze Slovinska.

O'Connor o vítězství v nepříjemném deštivém počasí rozhodl v závěrečném, 21 kilometrů dlouhém stoupání do cíle v Tignes, v němž ujel Nairu Quintanovi a Sergiu Higuitovi. Kolumbijští jezdci se poté pořadím propadli a druhý skončil se ztrátou přes pět minut Mattia Cattaneo, třetí byl další Ital Sonny Colbrelli.

"O takových momentech sníte," rozplýval se O'Connor, který původně neměl v plánu útočit.

"Dojel jsem skupinu uprchlíků a nevěděl jsem, co dělat. Když jsem ale slyšel, že máme náskok tři, čtyři a pak pět minut, řekl jsem si, že to je velká šance polepšit si v celkovém pořadí," prozradil taktiku.

"V takových etapách umím vyhrávat a ve stoupání do Tignes jsem do toho šlapal naplno. Podmínky byly otřesné a ještě jsem si to zkomplikoval, protože mi moc nešly sjezdy. Tam jsem mohl ušetřit mnohem víc sil," prohlásil.

Pětadvacetiletý Australan si po loňském etapovém triumfu na Giru připsal druhý úspěch v závodech Grand Tour. Dnes se dokonce v průběhu úniku dostal ve virtuálním pořadí o pár sekund i do žlutého trikotu, ale Pogačar sám v závěru nastoupil a vedení s přehledem udržel. Do cíle dojel se ztrátou šesti minut na O'Connora a v průběžném pořadí před ním vede o dvě minuty a jednu sekundu.

"Na konci jsem trochu zaútočil, abych všechno udržel pod kontrolou," vysvětloval Pogačar, který se do žlutého oblékl v sobotu. "Včera jsem prožil nejlepší den kariéry a dneska jsem spíš jen přežíval, i když jsem v dobré formě," doplnil.

Pogačarovi ještě před startem dnešní 144 km dlouhé etapy s dvěma vrcholky první a jedním nejvyšší kategorie odpadli dva konkurenti. Kvůli následkům pondělního pádu skončil jeho krajan a druhý muž loňského ročníku Primož Roglič a po šesti dnech ve žlutém odstoupil i Nizozemec Mathieu van der Poel, jenž se chce připravovat na start mezi bikery na olympiádě v Tokiu.

Z boje o celkové prvenství vypadl také Wout van Aert, který do dnešní etapy odstartoval na druhé pozici celkové klasifikace. Ale ve stoupání na nejtěžší prémii Col du Pré mu došly síly, do cíle dojel s více než půlhodinovou ztrátou na O'Connora a v průběžném pořadí ztrácí na Pogačara 27 minut.

Cyklistický závod Tour de France - 9. etapa: Cluses - Tignes (145 km):

1. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën Team) 4:26:43, 2. Cattaneo (It./Deceuninck-Quick Step) -5:07, 3. Colbrelli (It./Bahrajn Victorious) -5:34, 4. Martin (Fr./Cofidis) -5:36, 5. Bonnamour (Fr./B&B Hotels p/b KTM), 6. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) oba -6:02, 7. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 8. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma), 9. Mas (Šp./Movistar), 10. Urán (Kol./EF Education-Nippo) všichni -6:34, …107. Vakoč (ČR/Alpecin-Fenix) -31:37.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 34:11:10, 2. O'Connor -2:01, 3. Urán -5:18, 4. Vingegaard -5:32, 5. Carapaz -5:33, 6. Mas -5:47, 7. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -5:58, 8. Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) -6:12, 9. Martin (Fr./Cofidis) -7:02, 10. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) -7:22, …136. Vakoč -1:39:59.