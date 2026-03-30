Bylo to děsivé, napsal Salač o hromadné nehodě v Austinu

Hromadná havárie v nedělní Velké ceně Ameriky byla podle motocyklového jezdce Filipa Salače děsivý incident, po kterém může být rád, že vyvázl bez vážnějších následků.
Jediného českého zástupce v mistrovství světa srazil v Austinu při vjezdu do prudké zatáčky soupeř, který patrně kvůli potížím s brzdami nezvládl stroj, a na zemi skončilo v té chvíli celkem sedm jezdců.
Salač byl potom schopen absolvovat restart a obsadil 21. místo. Ve vyjádření na sociálních sítích také litoval, že nezaviněná nehoda potkala jeho nový tým OnlyFans American Racing zrovna v domácím závodě.
"Štěstí nebylo na naší straně a upřímně mě hodně mrzí, že domácí Grand Prix našeho týmu skončilo takhle," uvedl Salač. "Zároveň jsem ale strašně vděčný, že tohle vůbec můžu psát. Bylo to fakt děsivé," pokračoval.
Havárie se odehrála v jedenácté zatáčce po startu. Do ostrého oblouku přijel nepřiměřenou rychlostí ze zadní části pole Alberto Ferrández a po nárazu do boční zadní části Salačova stroje způsobil řetězovou kolizi. Vedle českého pilota havarovali Sergio García, David Alonso, David Muňoz, Collin Veijer a Ángel Piqueras. Pro posledně jmenovaného skončila kolize zlomeninou levé stehenní kosti. V péči lékařů skončil také Ferrández.
Salač dokázal na poškozeném stroji dojet do depa, a přestože viditelně kulhal, nechyběl nakonec při restartu a v závodě pokračoval. "Sednout zpátky na restart po tak velkým pádu nebylo vůbec jednoduchý. Velký díky týmu, že tak rychle dali motorku dohromady," uvedl Salač. "Mrzí mě, co se stalo, a omlouvám se všem, které jsem vyděsil. Ale nikdy se nevzdám. Ať už mi stojí v cestě cokoliv, budu dál bojovat," dodal.
Čtyřiadvacetiletý Salač prožívá těžký vstup do sezony. Také v zahajovací Velké ceně Thajska měl nezaviněný pád poté, co mu přímo pod kolo motocyklu spadl soupeř. Po dvou restartech obsadil 19. místo. Minule v Brazílii získal zatím jediný bod za 15. místo. Po třetím soutěžním víkendu bude mít téměř měsíc čas na zotavenou a přípravu, protože seriál bude pokračovat až 26. dubna španělskou Grand Prix v Jerezu. Původně na 12. dubna naplánovaná Velká cena Kataru se kvůli válečnému konfliktu na Blízkém východě pojede až 8. listopadu.
