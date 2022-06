Tragédie v Jihlavě. Při cyklistické čtyřiadvacetihodinovce zemřel slovenský jezdec

Elektronická evidence tržeb (EET) by měla skončit ke konci letošního roku. Poslanci v prvním čtení po zhruba osmihodinové debatě, která začala ve čtvrtek odpoledne, podpořili vládní návrh, který ji bez náhrady ruší. Evidence je stejně v současné době přerušená do konce letošního roku, a to kvůli pandemii nemoci covid-19. Stala se fakticky dobrovolnou. Opoziční hnutí ANO zrušení evidence odmítá, ale s hnutím SPD se přiklání k tomu, aby zůstala dobrovolná. Vládní návrh ale s něčím takovým nepočítá a i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dobrovolnou evidenci odmítá.

Nynější krok neznamená schválení návrhu, ale jen jeho posunutí do dalšího kola projednávání. Předloha odolala návrhu na zamítnutí, který vznesl poslanec ANO Robert Králíček.

Projekt EET byl jedním z ústředních témat předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který jej prosadil ještě jako ministr financí v tehdejší vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). Zatímco nynější vláda míní, že EET představuje zátěž pro podnikatele, hnutí ANO naproti tomu tvrdí, že narovnala podnikatelské prostředí a vynesla státnímu rozpočtu víc peněz.