Organizátor odebral Polmanovi vítězství v extrémním závodu. Bezpáteřní, zuří cyklista

Specialista na cyklistické ultramaratony Daniel Polman přišel dodatečně o vítězství v extrémním závodě NorthCape - Tarifa. Dvaačtyřicetiletý novopacký rodák, jenž byl prvním českým účastníkem podniku, si po rozhodnutí organizátora může sice počítat závod jako dokončený, ale bez umístění. Z pořadí byl Polman vyškrtnutý kvůli údajnému porušení pravidel, jako vítěz je nyní uváděn Fin Matti Ainasoja.

"Čelím naprosto nepochopitelné a bezpáteřní nespravedlnosti. Pořadatel vzal závod do svých rukou a natvrdo určil pořadí v závodě. Je to smutný. Já s tím nic nenadělám, ale určitě napíšeme nějaké vyjádření. Vím, co jsem pro závod obětoval, vím, co vše jsem musel během něj překonat, vím, že jsem jel od prvního až po poslední metr fér dle pravidel. Takže vím, kdo je vítěz," uvedl zklamaný Polman na svém facebookovém profilu.

Polman sice ve čtvrtek večer dokončil 7400 kilometrů dlouhý závod bez podpory jako první s velkým náskokem, když Ainasojovi scházelo v tu dobu do cíle ve španělské Tarifě ještě přibližně 500 kilometrů, vítězné pocity si však mohl vychutnávat jen do neděle. Organizátor Andreas Buchs se vrátil ke svému rozhodnutí, jež učinil po 4210 kilometrech, odkdy Polman pokračoval v závodě podle jeho vyjádření jen podmíněně s tím, že definitivně se o všem rozhodne až po skončení celé akce.

"Je pro mě velmi důležité, aby vše probíhalo fair play a všichni dodržovali pravidla. Přibližně pět hodin před startem jsem se dozvěděl, že s sebou máte soukromého fotografa, což je obecně vzato nepřijatelné a proti pravidlům závodu, který se jede bez podpory. Abychom z této situace vytěžili maximum a vyřešili ji, krátce před startem jsme se s vámi a vaším fotografem dohodli, že může závod sledovat, pokud bude dokumentovat celý závod a nikoliv jen jednoho konkrétního jezdce," připomněl Buchs ve svém vyjádření, jímž Polmanovi škrtnutí z výsledků vysvětloval.



Rozhovor DVTV s Danielem Polmanem z roku 2020:

21:59 Když mě čeká výzva, nepřemýšlím nad tím a jdu do toho. Spal jsem jen přes hodinu denně, kvůli záplatovaným českým silnicím jsem měl zánět šlach. | Video: DVTV, Emma Smetana

"V průběhu závodu jsem však zjistil, že váš fotograf tuto naši dohodu nedodržuje. Zakázal jsem vám tedy, aby vás od průjezdu závodu Českem kdokoliv následoval. Bohužel jsem pak tohoto vašeho fotografa viděl na trase mezi Reichenau a Bonaduzem, jak tam na vás čeká. Váš čas v úseku z Bregenzu do Pico del Veleta byl o 10 hodin pomalejší než nejrychlejší čas na této sekci. Náskok na ostatní závodníky jste tak získal v té části závodu, kdy vás doprovázel váš fotograf a kamarád," nařkl Buchs Polmana - byť nepřímo - z podvodu.

Rozhodl se proto vytvořit ve výsledcích novou skupinu pro sólově jedoucí závodníky, kteří však zůstanou mimo pořadí. "Rozdíl oproti diskvalifikaci je ten, že vaše mezičasy i celkový čas zůstanou jako viditelné a jste tak vedený jako jezdec, který závod dokončil. Není vám však dovoleno používat v souvislosti se závodem slova jako vítěz, první a ani žádný podobný ekvivalent. Toto rozhodnutí nelze nijak napadnout. S respektem k vašemu výkonu věřím, že ho pochopíte," doplnil Buchs.

Ten vedle jiného argumentoval i tím, že mezi kontrolními body pět (Port d’Envalira) a šest (Pico del Veleta) byl Polman dokonce o 17 hodin pomalejší než nejrychlejší jezdec na této sekci. Jenže právě během tohoto úseku měl Polman nepříjemný pád, po němž byl nucen vyhledat v Lleidě lékařské ošetření a následně měl ještě technický problém s řídítky.

