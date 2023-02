Odmítla fotbalovou Spartu, teď je nejmladší královna českou nadějí pro olympiádu

Dostala se do fotbalové reprezentace a přilétla k ní nabídka i z pražské Sparty, Iveta Miculyčová ji ale odmítla a dala přednost kolu. Vede se jí na něm tak dobře, že už jako nejmladší vítězka v historii ankety Král cyklistiky bude českou medailovou nadějí pro olympiádu v Paříži.

Sedmnáctiletá rodačka z Kostelce nad Orlicí získala v disciplíně freestyle BMX zlato na mistrovství Evropy a bronz na světovém šampionátu a v úterý jako třetí žena po Ladě Kozlíkové (2002) a Romaně Labounkové (2019) ovládla českou anketu Král cyklistiky.

"Určitě je kam se posouvat dál. Mistrovství Evropy mě nakoplo k tomu, abych byla ještě lepší," uvedla Miculyčová po vyhlášení ankety. "Tlak se s úspěchy zvyšuje, nicméně se snažím pořád zachovat chladnou hlavu, soustředit se sama na sebe a na svou jízdu. Zatím se to daří," pochvalovala si.

Nechybělo přitom moc a místo na kole by se proháněla s míčem po zeleném pažitu. Jako fotbalová útočnice se dostala i do reprezentace do 15 let a měla nabídku Sparty. Maminka jí však v době, kdy ještě byla na základní škole, přesun z Kostelecké Lhoty do Prahy nedovolila.

Její láska ale nakonec patří stejně kolu. "Rodiče měli pořád taková zadní vrátka k fotbalu, nicméně potom jsem jim dokázala, že mám i na to kolo a baví mě to mnohem víc," prozradila mladá závodnice.

"To byl ten pravý okamžik, kdy se řeklo: Jo, tak tohle je ono. Jsem spíš sólový hráč než týmový. Mám na fotbal hezké vzpomínky, ale kolo mě víc naplňuje," vysvětlila.

Občas, když má třeba svůj stroj v servisu a nudí se, tak se s merunou ještě pomazlí. "Jdu si k nám zakopat, ale ne nijak aktivně. Po úrazech, co jsem měla s kotníky, a operaci kolen mě nohy dost bolí, když střílím. Takže si jdu dělat jen nějaké panenky, kličky a triky," usmála se.

Ani častá zranění ji od BMX freestylu neodradila. "Náročné to je, ale nikdy se nevzdávám. I když spadnu, zvednu kolo a jedu znova, dokud to nezvládnu."

A pádů možná bude zase o něco víc. I s výhledem na olympijské hry chce přidávat do svého repertoáru další triky. "Je přede mnou spousta novinek, co se týče různých salt. Jako třeba salto s otočením o 180 stupňů v rampě. Hlavně to bych se chtěla teď naučit, protože je hodně bodované. Potom i nějaké menší triky," podotkla s vysvětlením, že originalita přináší lepší bodové ohodnocení.

O zajištění účasti pod pěti kruhy se bude snažit na dalších akcích. "Je přede mnou ještě spousta závodů, přes které se mohu nominovat. Nicméně, pokud bych se neumístila ani na jednom z těchto závodů, tak bych mohla ještě získat nepřímý postup. Mohl by vzniknout tím, že (přemožitelky z MS) Hannah Robertsová nebo Nikita Ducarrozová získají jakoukoliv medaili z postupových závodů. Na základě mistrovství světa by mi připadlo jejich postupové místo," popsala možnou cestu mezi dvanáctku účastnic OH v Paříži.

V zimě se nově zaměří i na přípravu na kole. "Minulou i předminulou zimu jsem trávila hodně čas na horách, stejně tak i teď, ale měla bych zakomponovat i kolo v hale. Ve čtvrtek odjíždím do Holandska na trénink. V březnu bych chtěla jet ještě někam do Anglie do haly a následně budou nějaké závody," popsala.

Do toho navíc ještě studuje Střední průmyslovou školu chemickou v Pardubicích, obor Požární ochrana. "Mám individuální plán, kde mám odlehčenou výuku. Když chybím, tak mi jsou posílány materiály a s učiteli se zvlášť dohodneme, jakou písemku budu kdy psát," pochvalovala si Miculyčová.

Chce dostudovat, i když se naplno věnuje přípravě. "Škola je pro mě důležitá. Kdyby přišlo nějaké zranění, tak vzdělání je důležité. Chci ji určitě dodělat. Pokud by to nešlo dál skloubit, tak bych to možná přerušila, ale potom bych si to chtěla dodělat," ujistila talentovaná sportovkyně.