Mladík Vacek slaví v závodě Kolem SAE premiérový etapový triumf na WorldTour

Devatenáctiletý český cyklista Mathias Vacek vyhrál ve spurtu šestou etapu závodu WorldTour Kolem Spojených arabských emirátů a připsal si největší úspěch mezi profesionály.

Juniorský mistr Evropy v časovce z roku 2020 v závěrečném finiši vybojoval premiérový etapový vavřín před Francouzem Paulem Lapeirou a ruským stájovým kolegou z týmu Gazprom-RusVelo Dmitrijem Strachovem.

Pětičlenná skupinka uprchlíků, kteří se vydali do úniku už krátce po startu 180 km dlouhé rovinaté trasy, dorazila do cíle s náskokem 15 sekund. Hlavní peloton, jemuž se navzdory zrychlení v závěru nepovedlo uprchlíky dostihnout, přivedl Belgičan Jasper Philipsen. Vedení v průběžném pořadí uhájil Slovinec Tadej Pogačar.

"Pořád tomu nemůžu uvěřit. Náš tým tvrdě dřel. Tohle vítězství pro mne znamená hrozně moc," řekl Vacek, jenž ve SAE startuje poprvé v kariéře na závodě elitní WorldTour a hned se stal jejím nejmladším etapovým vítězem. "Šel jsem do brejku kvůli tomu, abych pomohl svým týmovým kolegům. Sto kilometrů před cílem jsme měli pouze minutový náskok, takže mi přišlo nepředstavitelné, že bychom to udrželi. Všichni jsme se snažili spurtovat a mně to vyšlo nejlépe," dodal.

Český cyklista naposledy slavil etapový vavřín mezi elitou v říjnu 2020, kdy vyhrál 19. etapu Gira d'Italia Josef Černý.

V sobotu je na programu 148 km dlouhá vrchařská etapa, v níž by se mělo bojovat o postavení v celkovém pořadí. Pogačar vede o čtyři sekundy před Italem Filippem Gannou. Dalších deset sekund ztrácí Rus Alexandr Vlasov.