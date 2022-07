Laporte je prvním francouzským vítězem na letošní Tour

Podpora na zdravotní diety, kterou mohou pobírat pacienti v hmotné nouzi, by se mohla od října zvýšit. Částky by se mohly zvednout o 9,5 procenta. Nyní se pohybují od 1000 do 2800 korun měsíčně podle onemocnění. Nově by dosahovaly 1095 až 3066 korun za měsíc. Počítá s tím navrhovaná vyhláška, kterou zveřejnila na svém webu vláda. Ministerstvo práce už dřív oznámilo, že navýšení částek má patřit mezi opatření ke zmírnění dopadů zdražování na lidi se zdravotním handicapem. Stát by na ně v posledním čtvrtletí vydal 3,9 milionu korun navíc.

"S ohledem na současný skokový nárůst inflace a v důsledku toho stále rostoucích cen potravin je za současného stavu nezbytné reagovat navýšením předmětných částek na diety," uvedlo ministerstvo práce v podkladech k vyhlášce. Poukazuje na to, že se podpora v posledních deseti letech neupravovala. Připomínky mohou instituce a organizace podávat do 11. srpna.