Cyklista srazil při závodě vlastní manželku. Pak jí ještě vynadal

Nejprve napínavý finiš a nespoutaná radost z vítězství, pak drsný karambol a strach o vlastní manželku. Kolumbijský cyklista Luis Carlos Chia vyhrál třetí etapu závodu Kolem Kolumbie, po dojezdu však v plné rychlosti srazil kousek za cílovou čárou člověka - jak se vzápětí ukázalo, byla to jeho žena.

Pětadvacetiletý Chia se řítil v Monterii ve spurtu pro vítězství ve 3. etapě. Úspěšně, cílovou čáru proťal jako první a začal bouřlivě slavit.

Ne dlouho.

Do cesty se mu totiž připletla jeho manželka Claudia Roncanciová, která stála v hloučku lidí a chtěla zvěčnit triumf svého muže. Rozjetý Chia ji však ve vysoké rychlosti smetl a oba skončili na zemi.

Claudia se udeřila o zem do hlavy a musela být převezena do nemocnice. "Lékaři ji vyšetřili, nakonec víc než cokoliv jiného to byl hlavně šok," řekl později cyklista stáje Supergiros - ALC Manizales. Přesto zůstala v nemocnici přes noc na pozorování, tržnou ránu na hlavě prý spravilo pár stehů.

Roncanciová při cyklistických závodech pracuje jako fotografka, tudíž manžela často doprovází. Závodník jí přesto vynadal, že nedávala lepší pozor. "Věděla, že se bude spurtovat do cíle. Nechápu, proč se tam pletla," zlobil se na svou polovičku.

"Chtěl jsem brzdit, ale kolo vůbec nereagovalo. Trefil jsem svou ženu, ale klidně to mohl být jakýkoliv jiný člověk," vracel se Chia k incidentu.

K nebezpečné kolizi se vyjádřil i jeho slavný krajan Egan Bernal. Vítěz Tour de France 2019 na začátku roku bojoval o život poté, co se při tréninku srazil s autobusem.

"Tohle je Vuelta a Colombia a závodníci riskují životy, aby se předvedli. Ale vždy by měli myslet hlavně na bezpečí," napsal Bernal, jenž loni triumfoval na Giru d’Italia.

Chia, jenž vyhrál i první etapu závodu, skončil po karambolu v dalších dílech klání pokaždé až ve druhé stovce pořadí, aktuálně mu v celkové klasifikaci patří po šesti etapách 118. příčka.

Claudia Roncanciová pracuje při závodech jako fotografka: