Asgreen výhrou z úniku překazil na Tour vyhlídky spurtérů na etapový vavřín

Dánský cyklista Kasper Asgreen vyhrál po těsném dojezdu úniku 18. etapu Tour de France a vybojoval pro stáj Soudal-Quick Step první dílčí úspěch na letošním ročníku.

V cíli 185 kilometrů dlouhé trasy zvládl nejlépe spurt skupinky uprchlíků, která uhájila vedení před pozdě finišujícím hlavním pelotonem. Žlutý dres lídra si pohlídal jeho krajan Jonas Vingegaard, který dál vede před Tadejem Pogačarem o 7:35 minuty.

Asgreen dnes vyrazil do úniku hned po startu a až do konce v něm spolupracoval s Viktorem Campenaertsem a Jonasem Abrahamsenem. Později se k nim připojil ještě Pascal Eenkhoorn. Před pelotonem si vypracovali náskok maximálně 1:20 minuty a minimální odstup si navzdory předpokladům udrželi až do cíle.

Osmadvacetiletý Asgreen měl nejlepší spurt do kopce. Na stupně vítězů s ním vystoupili druhý Nizozemec Eenkhoorn a Nor Abrahamsen. Belgičana Campenaertse, jenž pomáhal stájovému kolegovi Eenkhoornovi rozjet sprint, peloton pohltil.

Úspěšným únikem překazili uprchlíci plány spurtérům na hromadný dojezd. Peloton sice v závěru jejich náskok mohutně stahoval, na cílovou pásku v Bourg-en-Bresse mu ale pár metrů chybělo. Na čtvrtém místě vyhrál finiš hlavního pole elitní belgický sprinter Jasper Philipsen, který už letos na Tour posbíral čtyři etapové vavříny.

V pátek čeká cyklisty 172,8 km dlouhá kopcovitá etapa v pohoří Jura a opět by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Na trase z Moirans-en-Montagne do Poligny čekají závodníky dvě vrchařské prémie čtvrté a třetí kategorie.

Cyklistický závod Tour de France - 18. etapa (Moutiers - Bourg-en-Bresse, 185 km):

1. Asgreen (Dán./Soudal-Quick-Step) 4:06:49, 2. Eenkhoorn (Niz./Lotto-Dstny), 3. Abrahamsen (Nor./Uno-X Pro Cycling), 4. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 5. M. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 6. Bol (Niz./Astana) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 72:04:39, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -7:35, 3. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -10:45, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -12:01, 5. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) -12:19, 6. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -12:50.