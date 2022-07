"Tohle je můj syn!" Hlasatel závodu slavil senzační vítězství svého potomka

Jake Wightman se v Eugene stal 39 let po legendárním Steveu Cramovi druhým britským mistrem světa v běhu na 1500 metrů. Jeho životní úspěch na stadionu Hayward Field prožil v roli hlasatele i jeho otec a trenér v jedné osobě Geoff.

Zlatou medaili převzal atlet z rukou slavného krajana a bývalého běžce na středních tratích Sebastiana Coea, současného šéfa Světové atletiky. Také ceremoniál vyhlásil na stadionu Geoff Wightman.

"Co víc bych si mohl přát?" řekl Jake Wightman.

Když proběhl cílem finále zcela nečekaně jako první před olympijským vítězem Jakobem Ingebrigtsenem, ozvalo se stadionem mimo jiné konstatování nadšeného a dojatého hlasatele: "Tohle je můj syn a je to mistr světa!" Geoff Wightman, který atletické dění komentuje na stadionech už mnoho let, prý při hlasovém doprovodu závodů svého syna nikdy na příbuzenský vztah nepoukázal.

"Doufám, že tohle je vrchol jeho hlasatelské kariéry. I když pravděpodobně by řekl, že to byl Mo Farah (při triumfech na 5000 a 10.000 metrů) na olympiádě v Londýně 2012," podotkl Jake Wightman v rozhovoru s agenturou Reuters.

"Komentoval tolik mých špatných závodů, že tenhle zřejmě potřebuje oslavit. Je docela fajn mít otce, který komentuje závody, a to, že byl součástí mojí cesty až do tohoto bodu a dokonce součástí toho závodu, je asi v jakémkoliv sportu rarita," dodal osmadvacetiletý mistr světa.

"Když jsem s ním mluvil, byl velmi šťastný. Jsem rád, že trochu ukázal emoce. Je nádhera, že se projevila práce, kterou udělal, aby mě dostal na tohle místo, protože už se to nemusí nikdy opakovat. Sport se hrozně rychle vyvíjí," pokračoval.

I dvě hodiny po finále mu připadalo nereálné, že dokázal ve finále mistrovství světa zvítězit. V závodě udávali tempo favorizovaný olympijský vítěz Jakob Ingebrigtsen s Keňany, ale Wightman zaútočil na začátku poslední zatáčky. Mílař, jehož dosud největším dosavadním úspěchem byl evropský bronz z roku 2018, proběhl cílem jako první v nejlepším světovém čase sezony 3:29,23.

"Napadlo mě, že to zkusím. I kdybych měl skončit čtvrtý. Šel jsem do toho, že se pokusím zvítězit. Cítil jsem se dobře a vytušil šanci," řekl Wightman. Stále v cílové rovině čekal, kdy se vedle něj Ingebrigtsen objeví a předstihne ho. Neměl přehled, protože velkoplošná obrazovka je na opačné straně stadionu.

"Bylo a pořád to je neuvěřitelné. Než mi tohle dojde, dlouho to potrvá. Možná až po konci kariéry. Být mistrem světa, to se nedá slovy popsat. A budu jím, ať už se ve zbytku mojí kariéry stane cokoliv," dodal.