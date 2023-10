Veleba zvládl půl litru rumu na ex, experimentoval s drogami. Atletika ale zvítězila

Jan Veleba patří dlouhá léta mezi nejlepší české sprintery. Nejen o aktuální výborné formě, ale i o náročném dětství či myšlenkách na konec kariéry se rozpovídal v podcastu, který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz.

Stěží byste hledali atlety, kteří ve 36 letech dokázali ovládnout mistrovství republiky. Janu Velebovi se tohoto úspěchu povedlo dosáhnout letos v Táboře na oblíbené stovce.

"Každý rok se snažím něco zlepšovat, neusnout na vavřínech. Zároveň je třeba myslet na nepřetěžování, zdraví hraje důležitou roli," přemýšlí Veleba nad důvodem úspěchu.

Brněnský rodák se přitom potýká kromě soupeřů i se zdravotními problémy způsobené komplikovaným porodem.

"Narodil jsem se s přetočenou kyčlí, doteď kulhám a chodidla mám jako tučňák. K tomu všemu přišel ještě zánět mozkových blan, naštěstí vše dopadlo dobře," ulevil si Veleba.

Turbulentním obdobím byla pro Jana Velebu puberta. Svěřil se, že rozhodně nepatřil mezi "slušňáčky", potýkal se s lehkými drogami, alkoholem, dokonce si vyzkoušel i sprejování.

"Byla to doba kolem roku 2000, kdy se začal poslouchat rap, jezdilo se na skateboardech a já byl v tom věku, kdy mě tyto věci zajímaly," vzpomíná Veleba.

Zároveň ale odmítá, že by svými činy chtěl někomu zadělat na problémy. "Na zeď jsem maloval nápisy, různá jména, jako třeba naší skupiny. Ale nebyli jsme rozhodně ti vandalové, co malovali třeba na nově postavený dům," zpovídá se Veleba.

"Půl litru rumu na ex? Žádný problém. Teď už bych asi umřel. (směje se) Zkoušel jsem i lysohlávky, denně hulil. Marihuana mi větší problémy nenadělala, ale co se týká lysohlávek, tak se přiznám, že tam se nějaké halucinace dostavily. Většinou to bylo zábavné, ale jednou jsem to zkombinoval s alkoholem, a to nebyl vůbec dobrý pocit, v centru Brna mi unikaly nápisy autobusů, nerozuměl jsem okolním lidem ani rodičům, na zvoncích neviděl své jméno, dokonce se měnily hlasy lidí," vybavuje si český sprinter jeden z nejnepříjemnějších okamžiků v životě.

Vystřízlivění přišlo na střední škole. "Na truhlářovi jsem si uvědomil, že tohle asi jako nechci dělat úplně celý život. Prostě chci dělat něco, co umím, atletiku," vrací se Veleba do doby, v níž řešil svou atletickou budoucnost.

Český sprinter dostál svým slovům, začal pořádně makat a první velký výsledek se dostavil o dva roky později, kdy vyhrál svou první medaili na mistrovství republiky.

Následoval rok 2010 a první národní rekord 10,23. Jenže potom přišlo těžké období devíti let.

Blížící se konec kariéry? Ale kdeže! V roce 2019 získal Jan Veleba na mistrovství republiky v Brně titul v národním rekordu 10,16, o nějž se v současnosti dělí se svým již bývalým svěřencem Dominikem Záleským a Zdeňkem Stromšíkem.

"Žena mi řekla, že ona bude tou první, kdo mi řekne, že na to nemám. Tu jsem po smolném světovém šampionátu v Berlíně 2018, kdy jsem ze zdravotních důvodů musel odstoupit ze štafety, neslyšel."

"Na domácí šampionát v Brně jsem se ohromně těšil. Povrch mi vyhovoval, denně jsem tu trénoval, takže vztah k tomu místu snad ani nemusím popisovat. Navíc přišli kamarádi, jež běžně sport nezajímá, třeba i ti, co se mnou brali drogy, měl jsem tu také rodiče a dvouletého syna. Bylo zde prostě víc vjemů a motivace byla obrovská. Přiznávám, že se vždycky před důležitým startem modlím a mluvím s těmi lidmi, co tu už nejsou a v tom sportu mě podporovali, a právě v Brně jsem měl pocit, že na tom startu nejsem sám a že teď je ten moment, kdy mám co ukázat," vzpomíná Jan Veleba na jeden z nejhezčích okamžiků kariéry.

Jan Veleba se vyjádřil i k aktuálnímu stavu české atletiky. "Velkých jmen je málo, aspektů je víc. Nenajeli jsme na nové metody, které můžou výkony vyšpičkovat někam jinam, a shodou okolností nemáme štěstí na jednotlivce, jako byli třeba Roman Šebrle či Tomáš Dvořák," uvažuje.

Český sprinter rozhodně nemluví do větru. Sám totiž už oficiálně není veden jako závodník, ale jako trenér.

"Myslím si, že by měl být vyvíjen větší tlak na zlepšení nejen závodníků, ale i trenérů. Já osobně chci změnit to, co se mi nelíbí na jiných trenérech, rád bych se po konci aktivní kariéry vzdělával. Pokud chceme být nejlepší, tak se musíme přizpůsobovat pořád. Věřím, že v Česku ty možnosti jsou, ale nevyužívají se," hlásí Veleba.

Poslední závodní sen? Účast na olympijských hrách v Paříži, které se konají za dva roky.

"Věřím, že máme šanci zúčastnit se olympiády se štafetou. Na jaře máme na Bahamách mistrovství světa štafet a prvních dvanáct štafet jede na olympiádu rovnou. Chceme se na tuto akci připravit a udělat všechno pro to, abychom se kvalifikovali. A my na to máme!" věří Jan Veleba, úřadující český mistr na stovce a spoludržitel národního rekordu.