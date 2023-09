Vadlejch si užil sezonu plnou úspěchů. Teď bude odpočívat a myslí na olympiádu

Oštěpař Jakub Vadlejch se po triumfu ve finále Diamantové ligy, kterým uzavřel mimořádně úspěšnou sezonu, těší na odpočinek a chvíle s rodinou. Zároveň už ale přemýšlí o olympijských hrách v Paříži, kde může příští léto bojovat o další velkou medaili.

Svěřenec Jana Železného ve 32 letech absolvoval mimořádně vydařenou sezonu. Je v čele světových tabulek, v žádném závodě neskončil hůř než třetí.

"Z pěti diamantovek jsem vyhrál tři, což je pro mě nejlepší statistika, co kdy byla. I to, že jsem byl nejhůře třetí, je pro mě nejlepší statistika. Loni jsem byl i šestý. Je vidět, že je další progres, že se všema klukama můžu závodit a můžu je porážet," pochvaloval si.

V Curychu a včera v Eugene si ověřil, že může porazit i mistra světa a olympijského šampiona Níradže Čopru z Indie, který je aktuálně jeho největším rivalem. "Snažím se na to nemyslet, ale tím, že ho porazím, je vidět, že každý je porazitelný," poznamenal.

K vyrovnanosti výkonů mu pomáhají zkušenosti i píle. "Je to o tom nezahálet, o té pokoře. Člověk musí jít do tréninku, do závodů s maximální pokorou a brát to jako postupnou cestu. Pořád na sobě pracovat," uvedl.

V příštích týdnech se ale chystá trochu zahálet. "Odměním se odpočinkem. Hrozně moc se na to těším, že dva měsíce nebudu soustavně trénovat. Já to nevydržím, samozřejmě, ale říkat si to můžu. Pro mě je nejvíc, že teď budu moci trávit víc a víc času se svou rodinou, s malou Emčou, která roste před očima. Dělá obrovské krůčky, které vidím jen přes kameru. Mrzí mě to, ale tak to je, člověk nemůže být na dvou místech najednou," plánoval.

Příští rok chce absolvovat obě vrcholné akce, červnový evropský šampionát v Římě a především olympijské hry v Paříži. Přemýšlí o tom, že by omezil počty startů. Letos včetně kvalifikace mistrovství světa odházel třináct soutěží.

"Závodil jsem poměrně dost. Začal jsem v dubnu, končím v polovině září. Příští rok to vidím možná pouze na Diamantové ligy, možná Zlatou tretru v Česku, a ty velké akce," dodal.