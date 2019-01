před 44 minutami

Čeští rekordmani ve skoku o tyči Jan Kudlička a Jiřina Ptáčníková se stali rodiči. V pondělí večer se jim v pražské porodnici u Apolináře narodila dcera Tereza. "Tak jsme včera večer zabojovali a narodila se nám malá Terezka Kudličková. Obě holky jsou v pořádku a maminka to údajně zvládla 'učebnicově'. Takže děkujeme za špičkovou péči celému týmu Antonína Pařízka u Apolináře. Teď už je to na nás," uvedl dnes Kudlička na svém facebookovém profilu. Dvaatřicetiletá Ptáčníková je s třicetiletým Kudličkou několik let zasnoubená.

autor: ČTK | před 44 minutami