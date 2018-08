Thiamová vede sedmiboj, Cachová je čtvrtá

před 1 hodinou

Berlín - Po třech disciplinách sedmiboje je na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně v čele největší favoritka Nafissatou Thiamová z Belgie. Olympijská vítězka a mistryně světa po rozpačitém úvodu na překážkách předvedla ze všech účastnic nejlepší výkony ve skoku do výšky i ve vrhu koulí. Kateřina Cachová byla po dvou disciplínách třetí, po přece jen slabší kouli si o jedno místo pohoršila.

Osmadvacetiletá česká sedmibojařka, obhajující šesté místo z roku 2016 z Amsterodamu, vstoupila do dvoudenní soutěže skvěle a v úvodu na překážkách vyrovnala své letošní maximum z Götzisu časem 13,29 sekundy. To ji vyneslo na druhé místo za Němku Louisu Grauvogelovou. Ve výšce si dokonce vyrovnala osm let starý osobní rekord 185 centimetrů, což byl třetí nejlepší výkon ze všech sedmibojařek.

Koule je pro ni kritickou disciplínou, ale handicap se snažila co nejvíc zmenšit. V druhé sérii si o dva centimetry zlepšila letošní maximum na 12,71 m, ale hned 17 soupeřek bylo lepších a Němka Carolin Schäferová, stříbrná z mistrovství světa, ji odsunula na čtvrté místo.

Thiamové se start příliš nepovedl. Překážky nejsou její silnou zbraní, ale čas 13,69 byl hluboko i pod jejími možnostmi. Zařadil ji až na 14. místo a v té chvíli bylo rozhodnuto, že z útoku na 7000 bodů nic nebude.

Ani ve výškařském sektoru, kde by Thiamová mohla s 201 centimetry bojovat o medaile mezi specialistkami, se jí tolik nedařilo. Zdolala jen 191 centimetrů, stejně jako její britská soupeřka Katarina Johnsonová-Thompsonová. Halová mistryně světa z Birminghamu tak po dvou dílech seriálu vedla.

Po vrhu koulí ji však už Thiamová jasně předstihla a díky osobnímu rekordu 15,35 si zajistila stobodový náskok. Obhájkyně evropského zlata Anouk Vetterová z Nizozemska předvedla druhý nejdelší vrh 14,79 a z jedenáctého místa se podobně jako Rakušanka Ivona Dadicová posunula těsně za Cachovou.

Warnholm ovládl čtvrtku

Norský mistr světa Carsten Warholm vyhrál běh na 400 metrů překážek v čase 47,64 sekundy a splnil první část unikátní mise, během níž chce v pátek vyhrát i hladkou čtvrtku. V dramatickém souboji s obhájcem titulu Yasmanim Copellem z Turecka zlepšil o setinu osobní rekord i nejlepší letošní evropský čas.

Byl to podobný souboj jako na loňském mistrovství světa v Londýně a se stejným výsledkem. Kubánec s tureckým pasem se tentokrát držel až do poslední překážky, ale mohutnému závěru dvaadvacetiletého Nora ani tentokrát neodolal. Třetí doběhl Ir Thomas Barr s velkou ztrátou.

Warholm si mohl vybrat neobvyklou kombinaci disciplín, protože byl díky svým časům v sezoně v obou nasazen přímo do semifinále. Přesto musí zvládnout čtyři rychlá kola během čtyř dnů. Zatím mu to vychází skvěle.

Na překážkách byl ještě o setinu rychlejší než při triumfu na Diamantové lize v Londýně. V pátek to ale bude mít mnohem těžší. Hned tři jeho soupeři na hladké čtvrtce mají letos na kontě lepší časy. Nejrychlejším Evropanem je Brit Matthew Hudson-Smith.

Osmnáctiletá juniorská mistryně světa ve skoku o tyči Amálie Švábíková splnila svůj berlínský cíl už postupem do finále. V něm si oddechla, když na první pokus zdolala základní výšku 430 centimetrů. Byla ráda, že se neopakovala situace z loňského MS v Londýně, kde základ třikrát shodila. "Měla jsem z toho asi největší strach. Pro mě jako pro juniorku je to docela velká výška," řekla Švábíková.

Laťku na 445 cm v kvalifikaci překonala, tentokrát byla nad její síly. V konkurenci špičkových tyčkařek obsadila deváté místo. "Samozřejmě mě trošku mrzí, že jsem neskočila těch 445, které jsem skočila v té kvaldě. Občas se to povede, občas ne," řekla po závodě. Pochvalovala si atmosféru na Olympijském stadionu. "Když si to necháte roztleskat, tak ty tribuny fakt duní," rozplývala se nejmladší členka české výpravy.

Mistrovství Evropy v atletice v Berlíně:

Finále:

Ženy:

Sedmiboj po třech disciplínách: 1. Thiamová (Belg.) 3026 (100 m př.: 13,69 - výška: 191 - koule: 15,35), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 2926 (13,34 - 191 - 13,09), 3. Schäferová (Něm.) 2843 (13,33 - 179 - 14,12), 4. Cachová (ČR) 2830 (13,29 - 185 - 12,71).

Kvalifikace:

Muži:

800 m - rozběhy: 1. Kszczot (Pol.) 1:46,31, …5. Hodboď 1:46,50 - postoupil do semifinále, 26. Šnejdr (oba ČR) 1:48,70 - nepostoupil.

110 m př. - rozběhy: 1. Dal Molin (It.) 13,40.

Ženy:

400 m - semifinále: 1. Nielsenová (Brit.) 51,21.

100 m př. - semifinále: 1. Dutkiewiczová (Něm.) 12,71.

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 684.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 64,54, …9. Staňková (ČR) 57,81 - postoupila do finále.

Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 67,29, …4. Ogrodníková 61,27, 11. Šedivá (obě ČR) 59,34 - obě postoupily do finále.