Staněk bude hladit křišťálovou kouli. Doma zvládá i náročné práce, jen praní ho míjí

Tomáš Staněk patří mezi české atlety, kteří na mezinárodní scéně pravidelně dosahují skvělých výsledků. Také v letní sezoně chce zůstat v elitní koulařské společnosti. "Stříbro z letošního halového mistrovství Evropy a výkon 21,90 mě potěšily a zároveň povzbudily před náročnou sezonou," říká v rozhovoru pro Aktuálně cz. atlet, který si z posledních čtyř halových šampionátů pokaždé přivezl medaili.

Jak probíhala vaše příprava na sezonu?

Skvěle, protože jsem neměl žádné zdravotní problémy. Všechny ty předchozí už zůstaly pod pokličkou, nelimitovaly mě. Vydržel jsem stanovené tréninkové dávky a vytvořil si osobní rekordy silové i s koulí, takže únava je trošku větší, než byla v minulých letech při několika mých nucených přestávkách. Podstatnější však je, že jsem si položil důležitý základní kámen pro celou letní sezonu.

Už příští týden v úterý se zúčastníte tradičního Memoriálu Ludvíka Daňka. Co od svého vystoupení čekáte?

Je to první závod, takže určitě ne hod přes 22 metrů. Tréninkové ukazatele mě však potěšily, takže chci podat pěkný výkon. Hodně bude záležet na počasí, které kdyby bylo jako dnes, tak bych ho nazval fantastické. O víkendu budu doma hladit křišťálovou kouli, aby bylo všechno v pohodě.

Se světovou špičkou změříte poprvé síly 2. června na Diamantové lize ve Florencii. Co pro vás tento mítink znamená?

Jsem velice rád, že v těch letošních čtyřech významných mítincích jsem mezi osmi pozvanými koulaři. Když jsou mezi nimi tři Američané, jeden Brazilec a jeden Novozélanďan, tak moc volných míst nezbývá. Je to pro manažerku Helenu Fibingerovou hodně tvrdý oříšek, a proto považuju za čest, že se s těmi nejlepšími koulaři naší planety můžu utkat nejen na mistrovství světa či olympijských hrách.

Kterých závodů se chcete před srpnovým mistrovstvím světa zúčastnit?

Pokud jsem dobře počítal, tak jich je celkem osm. V polovině z nich chci startovat doma a k těm zbývajícím pojedu do Itálie, Švýcarska a dvakrát do Polska. Tedy vesměs bez časově náročného cestování, což je pro mě důležité. Půjde jen o to, abych zůstal zdravý, mohl naplno trénovat a měl možnost navázat na už zmíněnou kvalitní přípravu.

V jaké atmosféře se současná vystoupení koulařů konají?

Bez nadsázky můžu říct, že pozornost diváků pořád roste. Je to příjemné, ale zároveň i zavazující, protože vás to nutí podávat kvalitní, vyrovnané výkony.

Letošní sezona je předolympijská. Myslíte už na cestu do Paříže?

Olympiáda je pro mě ještě daleko, ale už dnes je jasné, že letenku si zajistím splněním limitu, který je 21,50 metru. Do soutěže má vstoupit 36 koulařů a mně ve světovém žebříčku patří zatím šestá až sedmá příčka. Přitom si myslím, že kdo se představí hodem přes ostrý limit, bude mít šanci na pěkné umístění.

Ve vašem bohatém programu jsou tréninky, mítinky v Česku i v zahraničí, časté cestování. Zbývá vás aspoň troška času na něco jiného?

Nechci se chlubit, ale jsou to různé i náročnější práce v bytě, pomáhám na zahrádce, umím vařit, myju nádobí. Jen praní prádla nechávám na manželku. (smích)