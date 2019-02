Španělský trenér zneužíval nezletilé atlety. Za mříže ho poslal i Změlíkův soupeř

před 1 hodinou

Bývalý trenér španělských atletických vícebojařů Miguel Millán byl odsouzen za sexuální zneužívání nezletilých na 15 let a šest měsíců do vězení. Soud na Tenerife poslal devětašedesátiletého kouče za mříže za to, že několik měsíců zneužíval své dva svěřence ve věku 13 a 14 let.

Miguel Millán u soudu: El exseleccionador de atletismo Miguel Millán, condenado por abusos sexuales

Son 15 años y seis meses de cárcel como autor de delitos de abusos sexuales continuados a dos jóvenes a los que entrenaba cuando eran menores de edad en Tenerife.https://t.co/K6cVU1CtlF#RTVCNoticias pic.twitter.com/fQVf6Avqhw — RTVC (@RTVCes) February 27, 2019 Millán byl na Tenerife zatčen už v roce 2016. Obvinění proti němu se netýkají jen těchto dvou případů, jeho obětí mělo být za několik desetiletí více. Svědčil proti němu i jeho bývalý slavný svěřenec Antonio Peňalver, jenž na olympijských hrách v Barceloně 1992 skončil druhý v desetiboji za Robertem Změlíkem. Peňalver uvedl, že ho Millán zneužíval jako čtrnáctiletého v roce 1982. Univerzita vyplatí přes deset miliard jako odškodné obětem chlípného trenéra amerických gymnastek číst článek

