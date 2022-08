Olympijská, světová a nyní evropská. Vadlejch zkompletoval sbírku stříbrných medailí

Oštěpař Jakub Vadlejch získal na mistrovství Evropy v Mnichově stříbro. Ve finále hodil 87,28 metru a o 38 centimetrů prohrál s Němcem Julianem Weberem. Vítězslav Veselý byl čtvrtý, pro dvanáctého Martina Konečného soutěž skončila už po třetí sérii.

Evropské stříbro přidal jednatřicetiletý Vadlejch k bronzu, který si před měsícem přivezl z mistrovství světa v Eugene. Loni skončil druhý na olympijských hrách v Tokiu.

Vadlejch začal finále přešlápnutým pokusem, který letěl za 80 metrů. Do vedení se na mnichovském Olympijském stadionu dostal domácí Weber, který si chtěl spravit chuť po čtvrté příčce ze světového šampionátu v Eugene, ale s výkonem 83,05 byl první jen chvíli.

Vadlejch ho v druhé sérii přehodil o čtyři metry, Weber odpověděl zřejmě delším pokusem, ale s dotykem odhodové čáry. Na první místo se vrátil ve čtvrté sérii a náskok 38 centimetrů už udržel.

Devětatřicetiletý Veselý, mistr světa z roku 2013 a držitel dvou olympijských bronzů, postoupil do užšího finále jako sedmý, ve čtvrté sérii přehodil 80 metrů a posunul se na čtvrté místo. Po dalším zlepšení na 84,36 byl dokonce chvilku třetí, ale Fin Lassi Etelätalo se na bronzovou příčku ihned vrátil osobním rekordem 86,44.

Česká výprava tak v Mnichově získala tři medaile. Na třetím místě skončili koulař Tomáš Staněk a v sobotu oštěpařka Barbora Špotáková.

První pokus a zlato

Favorizovaná ukrajinská výškařka Jaroslava Mahučichová se v Mnichově stala mistryní Evropy. Stačilo jí překonat 195 centimetrů na první pokus, zatímco Marija Vukovičová z Černé Hory to dokázala až napotřetí a ostatní soupeřky skončily už dříve. Dvacetiletá Mahučichová už má ve sbírce dvě stříbra z MS a olympijský bronz.

Bronz ve výškařském sektoru získala teprve sedmnáctiletá Srbka Angelina Topičová, dcera někdejšího mistra Evropy Dragutina Topiče.

Zlato z běhu na deset kilometrů vybojoval Ital Yemaneberhan Crippa, ve finiši předstihl Nora Zereie Mezngiho. Nejrychlejší závodnicí na 100 metrů překážek byla Polka Pia Skrzyszowská, sprinterským štafetám kralovali Britové a domácí Němky.

Španěl Mariano García vyhrál osmistovku. V cílové rovince odolal útoku britského favorita Jakea Wightmana, letošního mistra světa z patnáctistovky porazil o šest setin sekundy a zvítězil v osobním rekordu 1:44,85.

Mistrovství Evropy v atletice v Mnichově:

Finále, muži - 800 m: 1. M. García (Šp.) 1:44,85, 2. Wightman (Brit.) 1:44,91, 3. English (Ir.) 1:45,19, 4. Kramer (Švéd.) 1:45,38, 5. Robert (Fr.) 1:45,42, 6. Pattison (Brit.) 1:45,63. 10 000 m: 1. Crippa (It.) 27:46,13, 2. Mezngi (Nor.) 27:46,94, 3. Schrub 27:47,13, 4. Gressier (oba Fr.) 27:49,84, 5. Riva (It.) 27:50,51, 6. Gidey (Ir.) 27:59,22. 4×100 m: 1. Británie (Azu, Hughes, Efoloko, Mitchell-Blake) 37,67, 2. Francie 37,94, 3. Polsko 38,15, 4. Nizozemsko 38,25, 5. Švýcarsko 38,36, 6. Belgie 39,01. Oštěp: 1. Weber (Něm.) 87,66, 2. Vadlejch 87,28, 3. Etelätalo (Fin.) 86,44, 4. Veselý 84,36, 5. Kuusela (Fin.) 80,20, 6. Gailums (Lot.) 78,82, …12. Konečný 73,48.

Ženy - 100 m př. (vítr -0,1 m/s): 1. Skrzyszowská (Pol.) 12,53, 2. Kozáková (Maď.) 12,69, 3. D. Kambundjiová (Švýc.) 12,74, 4. Visserová (Niz.) 12,75, 5. Lavinová (Ir.) 12,86, 6. Graversgaardová (Dán.) 12,99. 4×100 m: 1. Německo (Burghardtová, Mayerová, Lückenkemperová, Haaseová) 42,34, 2. Polsko 42,61, 3. Itálie 42,84, 4. Španělsko 43,03, 5. Nizozemsko 43,03, 6. Belgie 43,98. Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 195, 2. Vukovičová (Č. Hora) 195, 3. Topičová (Srb.) 193, 4. Weermanová (Niz.) 193, 5. Geraščenková (Ukr.) 193, 6. Jungfleischová (Něm.) 190.