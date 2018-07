Nečekaně vydařená generálka. Staněk na ME odjíždí s chutí na medaili

před 1 hodinou

Tomáš Staněk patří v téměř padesátičlenné české atletické výpravě na evropský šampionát, který začíná v pondělí 6. srpna, mezi největší kandidáty na přední umístění. Na letošním halovém mistrovství světa vybojoval bronzovou medaili a na tento velký úspěch chce navázat i v Berlíně. "Budu spokojen, když dosáhnu svého letošního maxima, což by mělo stačit na některou z medailí,“ uvažoval v rozhovoru pro Aktuálně.cz před sobotním odjezdem do Německa.

O víkendu jste se stal mistrem republiky výborným výkonem 21,52 metru. Takže vydařená generálka na evropský šampionát?

Až nečekaně vydařená, s tak dlouhým hodem jsem nepočítal. Chtěl jsem samozřejmě získat kvalitním výkonem titul, ale zároveň s myšlenkami na zdravotní stav pouze po třech hodech. Nakonec jsem si ještě jeden přidal a udělal jsem dobře. Je to pro mě velké povzbuzení před šampionátem.

Zmínil jste se o zdravotním stavu. Nezhoršil se vám po kladenském vystoupení?

Delší dobu mě trápilo tříslo a teď se bolest přesunula do břicha. Proto jsem v poslední době nechtěl riskovat, aby se můj zdravotní stav před mistrovstvím Evropy nezhoršil. Cvičím a snažím se s tím trénovat, ale musím dávat pozor na přetěžování. Myslím, že se mi to daří, a na Kladně jsem si potvrdil, že mohu házet daleko. A co je velice příjemné, že po Kladně necítím větší bolest, takže mohu být spokojen.

Na co jste se v přípravě nejvíc soustředil?

Především jsem v posilovně nabíral svalovou hmotu. Například jsem zvládl dřep s činkou o váze 255 kilogramů a v leže s činkou jsem si dokonce vytvořil osobní rekord 260 kilogramů. Síla tam tedy je, ale v naší disciplíně neplatí, že automaticky přijdou i lepší výkony. Je potřeba vyladit techniku a na tom jsme s trenérem pracovali.

Mistrovství začne právě kvalifikací ve vrhu koulí už v pondělí 6. srpna, ale až večer, na jednom berlínském náměstí. Vyhovuje vám to?

V žádném případě mi to nevadí, vycházím ze zkušeností získaných na mistrovství Německa. Ve městě s výbornou atmosférou je to lepší než na stadionu. A navíc kvalifikace začne až večer a ne brzy ráno, abych ji začínal s oteklýma očima a nevyspalý.

Do Berlína prý pojedete vlakem. Vyhovuje vám tento způsob dopravy?

Je přímo ideální. Letadlo je pro mě přímo šílené, protože spousta hodin se ztrácí čekáním a jeho vnitřní stísněné prostory vyhovují možná Číňanům, ale mně ne (smích). Vlak je pak mnohem lepší i než auto, protože si mohu natáhnout nohy a projít se v uličce.

Jakou úroveň ve vaší disciplíně na šampionátu čekáte?

Nebudou tam sice výborní Američané, přesto si myslím, že koule tam bude létat hodně daleko, čili kolem 21,50 metru. Nejvíc "kousat" budou asi Polák Haratyk, který je na špici evropských tabulek s výkonem dokonce přes 22 metrů, a potom Němec Storl.

A s jakým přáním se do Berlína vydáte?

Doufám, že tam předvedu výkon, s kterým budu spokojen. Což znamená překonat současné letošní maximum, které je z Kladna staré jen pár dní. Pokud se mi to podaří, tak by to snad mohlo stačit na některou z medailí.